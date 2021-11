”Sunt aici! Sunt cu fetița mea! Ajutaţi-ne, vă rog!”. Stigătul disperat al unei mame într-un bloc din Craiova unde azi a izbucnit un incendiu

”Sunt aici! Sunt cu fetița mea! Ajutați-ne, vă rog!” "Pe coridoarele strâmte ale blocului plutea un fum dens, care nu îți dădea voie să respiri sau să vezi ce e în jurul tău. Am început să strig, pentru ca oamenii care se aflau încă în locuințe să știe că suntem acolo pentru a-i salva." Ne povestește Alin, jandarmul care astăzi a sprijinit colegii pompieri la evacuarea persoanelor dintr-un bloc din Craiova unde, în această dimineață, a izbucnit un incendiu. "Am auzit glasul unei doamne. <Sunt aici! Sunt cu fetița mea! Ajutați-ne, vă rog!> Nu puteam să o văd. Înaintam prin fumul dens ca prin întuneric. Am aprins lanterna telefonului, pentru ca doamna să vadă lumina și să vină spre noi. Am reușit să ajung la ele. Hai la mine, în brațe! " Sara, 5 ani. Îl ia de gât pe Alin și, împreună cu mama ei, coboară treptele, căutând să ajungă cât mai repede într-un loc unde aerul putea fi respirabil. "Haide, Sara, mai avem puțin! E și mami în spatele nostru. Să știi că am și eu un băiețel de vârsta ta." "Momentul salvării pare întotdeauna lung - ne spune Alin- și trebuie să știi să oferi persoanelor afectate cuvinte de speranță." Deși abia puteau să mai respire, nu doar din cauza fumului înecăcios, ci și a treptelor pe care le urcau și coborau în continuu, colegii noștri știau că singura misiune pe care o aveau era să intervină la timp pentru a salva toți oamenii. Sunt momente în care uiți de tine și gândul ți se duce doar la cei pe care trebuie să îi salvezi și, uneori, la familie. În timp ce Alin cobora pe scări cu fetița și mama ei, un alt coleg, Lucian, o aducea în siguranță către ambulanță pe doamna Elena și pe câinele acesteia. "Când simțeam că nu mai puteam, alergam înapoi, spre casa scărilor, unde găseam un colț de geam, ca să puteam respira din nou aer curat. Apoi înaintam. Am bătut la fiecare apartament în parte pentru a ne asigura că nimeni nu mai este înăuntru." Așa s-a terminat misiunea colegilor noștri. 50 de persoane evacuate și 5 animale de companie scoase, în siguranță, dintr-un bloc inundat de fum. Îi felicităm pe colegii noștri de la Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova și Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj, care, astăzi, alături de colegii pompieri, au reușit, împreună, să salveze vieți și să dăruiască speranță!