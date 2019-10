Mama Luizei, mărturie uluitoare care ar putea duce la declanșarea unei noi anchete: Dădeam șpagă să ies cu fata din țară

sursă foto: captură antena 3

Mama Luizei a făcut o confesiune uluitoare, care ar putea duce la declanşarea unei noi anchete legate de Caracal.

Într-un interviu televizat, Monica Melencu a mărturisit că le dădea şpagă de sute de euro vameşilor pentru a ieşi ilegal din ţară alături de fiicele sale, fără să deţină procura prin care tatăl fetelor îşi dădea acceptul.

Autorităţile au luat act de declaraţiile Monicăi Melencu, iar situaţia ar putea fi investigată.

”Eu am trecut cu Luiza, am dat 70 euro. Nu eram împreună cu soţul, el rămăsese în Italia. Am vrut să merg cu Luiza în vacanţă, am băgat 70 de euro în buletin, a închis ochii şi am putut să trec cu Luiza. Inclusiv anul trecut.

De 6 ani o aduc pe Luiza aşa, în Italia. A venit şi singură, fără părinţi, a trecut doar cu șoferul. Am vorbit cu el, mi-a luat 100 de euro drumul și 70 în buletin. De atâţia ani o aduc așa în vacanță, în Italia.”, a spus Monica Melencu.