Femeia care susține că un renumit medic urolog de la spitalul Sfântul Ioan din Capitală a agresat-o sexual a vorbit, în exclusivitate pentru Antena 3, despre drama prin care a trecut.

Ea ar fi mers să-i ceară acestuia lămuriri despre operația pe care o suferise mama ei, iar medicul a încuiat ușa cabinetului și a agresat-o.

„Am văzut pe medic venind din sala de operații și am vrut să vorbesc, să văd cum a decurs operația și a venit spre mine și m-a luat cu forța așa să intru în birou. Ma împins într-un fotoliu și m-a forțat să întrețin relații sexuale cu el. Inițial, m-am ferit, am încercat să îi explic că nu e locul pentru așa ceva, dar pur și simplu nu mi-a dat drumul, dar nu am țipat. Am ieșit pe ușă și am țipat”, a spus femeia.