Mesaje de Sf. Valentin. Cele mai emoționante mesaje pe care le poți trimite persoanei iubite

MESAJE DE SF. VALENTIN. De ZIUA INDRAGOSTITILOR vreau sa aducem aminte toate clipele frumoase pe care le-am petrecut impreuna si momentele de fericire traite alaturi, cand iubirea parca ne dadea aripi. Simt ca viata mea langa tine a capatat un sens mult mai profund.

MESAJE DE SF. VALENTIN. Tu esti jumatatea care ma face intreg, dragostea mea, fara tine n-as mai fi eu, cel de acum. Inainte sa te intalnesc, simteam un gol launtric, de parca imi lipsea ceva vital. Acum ca te am pe tine, acel sentiment a disparut, de parca nici n- ar fi existat vreodata.

MESAJE DE SF. VALENTIN. Mi-ar placea ca nu doar VALENTINE'S DAY sa fie sarbatoarea iubirii noastre, ci fiecare zi sa fie o sarbatoare inchinata dragostei.

MESAJE DE SF. VALENTIN. Tu ai facut ca singuratatea care imi umplea zilele sa dispara din viata mea pentru totdeauna. Mi-ai adus liniste interioara, un sentiment de bine si multa, multa iubire si fericire…

MESAJE DE SF. VALENTIN. Pentru noi, as vrea ca fiecare zi sa fie o sarbatoare a iubirii. De fapt, nu "as vrea", chiar este.

MESAJE DE SF. VALENTIN. Iti trimit acest mesaj ca sa-ti aduca aminte de promisiunea pe care ti-am facut-o cu mult timp in urma, si anume, ca te voi iubi mereu. Sper ca in anii ce vin sa ma ajuti, ca si pana acum, sa-mi tin cuvantul.

MESAJE DE SF. VALENTIN. Nu trebuie decat sa continui sa fii persoana perfecta care esti. Al tau pentru eternitate…

MESAJE DE SF. VALENTIN. A trecut mult timp de cand ti-am daruit inima mea dar dragostea mea pentru tine nu a scazut in nici un fel, ci dimpotriva. Cu fiecare an, cu fiecare ZI A INDRAGOSTITILOR, cu fiecare moment care trece, simt ca te iubesc tot mai mult.

MESAJE DE SF. VALENTIN. Aceasta zi speciala e un motiv in plus sa iti spun ca toata viata mea, toate gandurile mele, toate trairile mele, ti le dedic tie. La multi ani de ZIUA INDRAGOSTITILOR!

MESAJE DE SF. VALENTIN. As dori ca ZIUA INDRAGOSTITILOR sa-ti fie plina de cat mai multa iubire si fericire! Si asa va fi, daca acest lucru depinde doar de mine.

MESAJE DE SF. VALENTIN. Desi te cunosc de putina vreme, pot spune ca m-am indragostit de tine din primul moment in care te-am vazut. Fiinta mea e plina de fiinta ta. Viata mea de dinainte imi apare asa de schimbata fata de cea pe care o traiesc acum…Ah, cat mi-as dori ca aceasta stare de euforie sa nu treaca… Te iubesc!

MESAJE DE SF. VALENTIN. De cand mi-ai aparut in cale, viata-mi este mai frumoasa, lumea imi pare mai buna, pentru ca tu esti alaturi de mine…

MESAJE DE SF. VALENTIN. Tu esti unica persoana care imi stie cea mai launtrica dorinta si tu esti singura care mi le indeplineste pe toate. Vreau ca astazi, de ZIUA INDRAGOSTITILOR, sa te invit la o sarbatoare pentru noi doi… La multi ani, regina inimii mele!

MESAJE DE SF. VALENTIN. In fiecare zi ma trezesc luminat de dragostea pe care ti-o port, in fiecare zi ma simt coplesit de iubirea ta pentru mine… Lumea imi pare atat de minunata cand tu zambesti…

MESAJE DE SF. VALENTIN. Am impresia ca-ti vad chipul si-ti aud glasul la tot pasul, atunci cand nu esti langa mine. De fapt, tu esti mereu cu mine, in visurile si in inima mea… Te iubesc! La multi ani de ZIUA INDRAGOSTITILOR!

MESAJE DE SF. VALENTIN. Poate pentru altii dragostea este durere si suferinta, dar eu nu simt asta deloc. Dragostea ta ma face atat de fericita, cum nu banuiam ca voi fi vreodata… Lumea e un loc mai bun cu tine alaturi.

MESAJE DE SF. VALENTIN. Tu esti cel pe care il iubesc, si cel care imi doresc sa ma iubeasca mereu… A ta pentru tot restul vietii…

MESAJE DE SF. VALENTIN. Pentru ca azi este ZIUA INDRAGOSTITILOR, vreau sa-ti aduc aminte – pentru ca nu o fac cat de des ar trebui – cat de mult te iubesc.

MESAJE DE SF. VALENTIN. Tu imi dai sentimentul ca viata este asa cum ar trebui sa fie. Tu ai trezit in mine o forta cu care as putea muta muntii din loc, daca m-ai ruga.

MESAJE DE SF. VALENTIN. Alaturi de tine simt ca pot infrunta orice, iubire, pentru ca tu imi esti aproape… Si sper sa imi fii alaturi mereu… Aniversare fericita de ZIUA INDRAGOSTITILOR!

MESAJE DE SF. VALENTIN. Tu esti singura fiinta din lumea asta care ma iubeste asa cum imi doresc eu sa fiu iubit: uneori cu pasiune, alteori cu tandrete… Ma simt un rasfatat al vietii pentru ca tu m-ai ales pe mine sa-ti te insotesc prin viata…

MESAJE DE SF. VALENTIN. Imi doresc sa nu te dezamagesc niciodata in alegerea facuta. Promit sa fac tot ce imi sta in putinta ca sa te fac fericita…Cu toata dragostea din lume, de SFANTUL VALENTIN, Al tau si numai al tau….

MESAJE DE SF. VALENTIN. Cand sunt cu tine ma pierd fara motiv… Ma regasesc abia atunci cand nu esti langa mine si tot ce-mi doresc e sa ma pot pierde din nou in marea ochilor tai…

MESAJE DE SF. VALENTIN. Tu esti focul ce-mi aprinde inima, esti scanteia care ma face sa ard de dor. In bratele tale ma mistuie dorinta… Ma ridic asemeni pasarii Phoenix, din cenusa viselor mele implinite, si nu-mi doresc decat apropierea noptii, ca sa ma aprind din nou in imbratisarea ta … Happy Valentine’s Day, iubirea mea!

MESAJE DE SF. VALENTIN. Tu esti raza de unda care a patruns in sufletul meu si mi-a luminat de atunci fiecare zi. Esti ingerul care ma ocroteste si ma invaluie cu caldura sufletului sau. Fara soaptele tale de iubire, fara privirea ta in care ma oglindesc fericita, fara buzele tale fierbinti, m-as pierde intr-o lume necunoscuta, fara inteles.

