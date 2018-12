Ministrul Muncii a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu salariile angajaților din sectorul public de la 1 ianuarie

Salariul angajaţilor din sectorul public va fi majorat de la 1 ianuarie cu 25% din diferenţa dintre salariul actual şi cel stabilit pentru 2022, a declarat miercuri seara ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius Budăi, precizând că îngheţarea salariilor reprezintă scenariul cel mai pesimist trimis Comisiei Europene şi nu va fi pus în practică.



„Ultima discuţie pe care am avut-o azi cu domnul ministru Teodorovici (ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici n.r) şi cu doamna premier (Viorica Dăncilă n.r), de la 1 ianuarie 2019 intră în vigoare acel 1/4 din diferenţa salarială unde suntem acum şi unde vom fi în 2022, deci 25% din această diferenţă. De la 1 ianuarie intră în vigoare acel salariu minim garantat în plată pe ţară diferenţiat pe nivel de studii” a spus Budăi, miercuri seară, la un post de televiziune.



Întrebat despre documentul trimis Comisiei Europene care prevede o îngheţare a salariilor din 2019, ministrul Muncii a explicat că ţările membre trebuie să trimită Comisiei Europene prognoze privind bugetul pe anul viitor, de la cea mai pesimistă la cea mai optimistă.



„Comisia Europeană solicită tuturor ţărilor membre mai multe prognoze despre cum văd bugetul pe anul viitor, referitor nu numai la încadrarea în deficit, ci şi la venituri şi cheltuieli, şi măsuri pentru ocupare. Sunt diferite scenarii pe care noi trebuie ca şi Guvern să le trimitem la Comisia Europeană. Scenariile pleacă de la cel mai pesimist până la cel mai optimist. Atunci când vorbiţi despre îngheţare, era o discuţie atunci când ne-am fi dorit ca acel 2022 unde noi am spus că aplicăm legea salarizării să-l coborâm la 2020. Aveam nevoie pentru acest scenariu ca în 2019 să se meargă liniar cu salariile apoi din 2020 să ajungem direct la 2022. Acesta era scenariul nostru cel mai pesimist. După care au mers şi celelalte scenarii. Acest scenariu nu va fi pus în practică(..) aşa sunt solicitate acele variante, de la pesimiste la optimiste şi sunt 2,3,4,5 variante. Varianta azi pe masa de lucru a ministrului Finanţelor şi pe masa de lucru a premierului este aplicarea a 1/4 de la 1 ianuarie şi a creşterii salariului mediu cum am promis”, a subliniat ministrul Muncii.