Ministrul Muncii, noi informaţii despre pensiile românilor: "Este gândul meu din fiecare zi"

Într-o intervenţie la Antena 3, Marius Budăi a făcut noi precizări cu privire la pensii şi posibilitatea măririi lor, în contextul scăderii puterii de cumpărare a românilor.

"Este gândul meu din fiecare zi, însă aţi văzut câtă opoziţie este la acea negociere, ajustare a acelui procent criminal, că altfel nu pot să-i spun, din PIB. Parcă îi urăsc pe oamenii ăştia cei care au pus acest procent asumat până în 2070.

Am reuşit şi am semnat contractul de asistenţă cu Banca Mondială, am reuşit să dezgheţ printr-un efort comun al europarlamentarilor, şi vom merge în continuare pe acest drum.

Cu siguranţă ne gândim şi la acest aspect. Din păcate până nu vom schimba acel procent suntem un pic încorsetaţi, dar asta nu înseamnă că renunţăm. Vom lupta în continuare şi vom face tot posibilul să se întâmple lucruri care să fie din ce în ce mai bune. Să nu creadă cineva că prin orice majorare îi vom îmbogăţi pe părinţii şi bunicii noştri. Măcar să le apărăm puterea de cumpărare în această perioadă, gândindu-ne ulterior să o îmbunătăţim.", a spus Marius Budăi.