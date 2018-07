Ministrul Sănătății, lămuriri privind compensarea medicamentelor pentru pensionari

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat că incepând cu data de 1 iulie 2018 a crescut cu 10 la suta valoarea punctului de pensie, motiv pentru care se impune reglementarea astfel încât să nu mai fie afectat accesul pensionarilor la medicamentele compensate cu 90 la suta.



"Am elaborat un act normativ pe care il vom pormova astazi in sedinta de guvern, iar pensionarii cu venituri de pensii si indemnizatii sociale de pana la 990 de lei pe luna inclusiv indiferent daca realiz sau nu astfel de venituri sa beneficieze de medicamente compensate cu 90 la suta din lista prevazuta in HG 720", a punctat Sorina Pintea la România TV.