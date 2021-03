Miting anti-restricții în ziua cu cele mai multe cazuri în secțiile de la ATI. Protestatarii vor să ajungă la Cotroceni | VIDEO

A fost înregistrat un record absolut în secțiile de Terapie Intensivă, unde, sâmbătă, sunt internați 1.324 de pacienți în stare gravă cu COVID-19, cel mai mare număr de la declararea pandemiei. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 6.096 de cazuri noi, iar 112 au murit. Patru dintre cei care şi-au piedut astăzi viaţa aveau sub 50 de ani.

Medicii fac apel la în continuare la respectarea măsurilor şi îi îndeamnă pe oameni să se vaccineze, singurul mod în acest moment în care pandemia poate fi ţinută sub control.

În Piaţa Vicoriei sunt 1000 de oameni care protestează

"Protestăm împotriva unui sistem ticăloşit. Popor român răzvrăteşte-te", spune un protestatar făcând aluzie la guvernaţii care conduc ministere fără sa aibă studii în domeniu.

"Oameni buni, s-a terminat cu democraţia. Mai are de făcut republică prezidenţială şi va avea mandate precum Putin şi Ceauşescu" spune un pensionar făcând aluzie la implicarea sefului statului în coaliţia de guvernare.

O femeie a venit la protest cu o pancartă pe care susţine că a scris adevărul despre pandemie

"Un an fără muncă, un an închişi, fără libertate, fără ajutor, fără muncă, un an de promisiuni care nu s-au menţinut, un an de lucruri care s-au făcut şi nu au folosit la absolut nimic", spune femeia.

Șoșoacă, revoltă față de restricții: ”Nu există pandemie, nu mă las până acești oameni nu sunt demiși!”

Senatorul Diana Șoșoacă a mers în Piața Victoriei pentru a protesta împotriva restricțiilor impuse în România. Ea a acuzat conducerea centrului de vaccinare din România că nu a gestionat potrivit întreaga campanie.

În acest moment sunt peste 1.000 de oameni prezenți în Piața Victoriei. Oamenii sunt nemulțumiți de restricțiile impuse în țara noastră de un an.

”Grupul pentru vaccinare nu nici măcar un medic, sunt ba purtători de cuvânt, ba din ministere, din Guvern care nu fac altceva decât să fie colonei și absolut toți fac parte din servicii, d-aia nu am voie să dau numele lor, dar o să dau publicității ce pot, pentru că nu te pui cu un avocat. Sunt oameni care ar trebui să conducă această așa zisă pandemie, pentru că noi nu avem pandemie, nu este nici măcar decretată epidemie în România. Tu nu poți să cerifici o pandemie până nu descoperi că în propria țară ai epidemie. Este o chestie logică, care iese din legislație. Nu mă las până nu sunt demiși acești oameni și nu vom avea niște profesioniști. Justiția lasă de dorit, totul pleacă de lipsa dreptății” a spus Diana Șoșoacă în Piața Victoriei.

Luis Lazarus, în Piaţa Victoriei: "Orice român sănătos e condamnat"

"Mulţumesc Diana, tuturor că sunteţi aici. Sunteţi condamnaţi pentru că sunteţi sănătoşi, orice român sănătos e condamnat să nu poarte mască, să nu meargă la teatru, la cinema. Orice român sănătos e condmanat. Suntem condamnaţi că nu ne-am îmbolnăvit într-un an de pandemie.

800-900 spun ei (n.r autorităţile) că s-au îmbolnăvit şi s-au vidnecat. Dacă nu ştim cum să-i vindecăm cum aţi făcut asta? Dacă erau 10 mii pozitivi după el erau 100 mii, dacă s-au vindecat 1 milion însemană că sa-u vindecat 10 milioane. Care e treba cu al treilea val?Cum s-au însănătoşit?

Ştiaţi că suntem singura ţară unde s-au carantinat cu forţa asimtomaticii, şcolile s-au închis, spitalele au luat foc pentru că trebuiau să se vidnece de COVID. Statul nu are nicio responsabilitate. România este ţara cu cea mai mare mortalitate la ATI. Dacă doctorii sunt eroi, cum avem cea mai mare rată de mortalitate? Dr. Benedect i-au omorât fratele. I-au desat şi legat fratele, i-au daT medicmentaţie greşită.

Ei ne spun de cifre. Într-un an au murit 25 mii. Ştiţi câţi mor pe zi din diferite motive? 21 mii mureau pe lună fără COVID. Dacă nu există relaţie între COVID şi moarte cum îmi spui că mor. Într-un an au murit 21 mii , mureau oricum într-o luna. De ce ne mint.? Cine i-a pus pe ăştia de aici", a spus Luis Lazarus prezent la mitingul din Piaţa Victoriei în ziua cu cele mai multe cazuri în secțiile de la ATI.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal