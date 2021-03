Mirela Vaida, mesaj pentru telespectatori, după atacul în direct: "Este păcat să confundaţi prezentatorul cu emisiunea sau cu subiectele care nu vă plac"

Vedeta TV a avut un mesaj pentru toți telespectatorii și a cerut înțelegere din partea lor.

"Eu sunt un om absolut obișnuit cu trei copii mici acasă şi doi părinți, care probabil că la ora asta își fac foarte mari griji pentru mine.

Aş vrea să vă spun că, este păcat să confundați prezentatorul cu emisiunea, sau cu anumite subiecte care nu va plac. Noi prezentatorii, așa cum spune și funcția, suntem cei care prezintă niște realități, niște subiecte aduse de oameni obișnuiți, din rândul nostru.

Noi prezentatorii nu fabricăm subiecte, nu facem noi emisiuni, nu avem mize, nu suntem judecători și nu suntem dumnezei. Suntem niște oameni.

Faptul că dumneavoastră puteți pe Instagram, pe Facebook să ne înjurați, să ne blestemați, să ne doriți moartea copiilor noștri, este dorința dumneavoastră. Faceți ce vreți în mediul online, dar în momentul în care sunt atacată și viața mea este în pericol. deja nu pot să mă abțin.

Repet nu vreau să vă conving, faceți ce doriți, credeți ce doriți. Eu vreau doar să îmi apăr viața pentru cei trei copii pe care îi am de crescut. Vă mulțumesc", a spus Mirela Vaida în lacrimi la Acces Direct

Atacul asupra Mirelei Vaida, premeditat. Cum a intrat agresoarea în platou

Femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida în timp ce era in direct şi-a premeditat gestul. Aceasta a fost suprinsă de camerele de supraveghere la uşa din spate a clădirii când îşi planifica atacul. Într-un final, a reuşit să intre în studio şi a atacat-o pe moderatoare cu o caramidă. Va avertizam ca avem imagini cu un puternic impact emotional!

In urma incidentului socant, Mirela Vaida a povestit, în lacrimi, că se teme pentru viata ei. Realizatoarea emisiunii Acces Direct spune ca in ultima vreme a primit mai multe ameninţări.

”Mi se pare ca poate fi clar incadrata la tentativa de omor pentru ca femeia aia a venit sageata la mine si fix spre capul meu cu pietroiul. N-am avut nici prezență de spirit să reacționez mai repede, norocul meu ca nu m-a nimerit” a declarat Mihaela Vaida.

La finalul emisiunii, Mirela Vaida a stat de vorbă cu polițiștii și a aflat că femeia venise hotărâtă să-i facă rău.

”Prima data cand am venit dupa haine, cand am ridicat am vazut ca e grea, am vazut ca e plina cu pietre. Asta e punga cu care se vedea pe filmare ca intra inauntru. Nu stim cum a ajuns pana aici, mai avea o sacosa cu 3-4 pietroaie pregatite acolo in spate la intrare, nu stiu unde s-a dezbracat ca i-a gasit politia hainele in spate” a mai adăugat Mihaela Vaida.

Colegii de platou ai Mirelei Vaida au descris momentele de panica pe care le-au trăit.

Agresoarea a ajuns pe platoul de filmare, folosind o uşă din spatele clădirii, unde nu se afla niciun paznic. Acolo au fost găsite şi hainele femeii.

