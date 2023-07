"N-am avut niciodată probleme cu legea!" Nepoata lui Nicolae Guţă s-a "calificat" pentru un dosar penal

Sonia Ferrari, nepoata interpretului de manele Nicolae Guță, s-a ales cu dosar penal.

Tânăra de 26 de ani a fost oprită de polițiști, duminică, în trafic, în zona bulevardului Pierre de Coubertin din București.

Persoana în cauză se afla la volanul unui autoturism, fără a avea însă permis de conducere.

Ea a fost dusă la Secția 9 de Poliție pentru audieri.

Aici, într-un dialog cu ziariștii, Sonia a susținut că nu ea era șoferul, ci altcineva.

"În primul rand nu am fost eu, era altcineva. M-au oprit când eram pe loc. Le-am spus adevărul și cred că se va constata că nu am fost eu, ci altcineva. Nu am avut niciodată probleme cu legea și nici acum nu am", a spus ea, conform Antena 3 CNN.

Sonia Ferarri nu a purtat întotdeauna acest nume monden.

Numele său de botez este Marcel.

Marcel nu simțea confortabil cu identitatea de bărbat, dorindu-și să fie femeie. După ce a urmat ședințe terapie cu psihologi și psihiatri, nepotul lui Nicolae Guță și-a făcut operație de schimbare de sex în Thailanda.

În plus, a suferit mai multe operații de chirurgie plastică pentru o feminizare cât mai completă, între care implantul mamar de silicon, rectificarea bărbiei, a buzelor și a feselor.

Sonia Ferrari spunea, într-un interviu mai vechi, că modelul său în show-biz este Kim Kardashian.