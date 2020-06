Narcis muncea în Spania să își ridice o casă, dar ultimii bani primiți de acolo au fost folosiți pentru propriul său sicriu

Întors acasă, tânărul în vârstă de 19 ani din Vaslui a avut parte de o moarte cumplită, după ce a încercat să facă un bine.

Băiatul a sărit în ajutorul unei femei însărcinate care căzuse. Un vecin a văzut momentul și a crezut că Narcis s-a dat la femeie. În scurt timp între cei doi a izbucnit un scandal uriaș.

Clipa fatală

După minute bune de ceartă, bărbatul poreclit „Satana” a dispărut. Dar nu pentru multă vreme. S-a întors cu o coasă și l-a înjunghiat pe Narcis în zona toracelui. Băiatul a fost dus de urgență la spital, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru el.

Viață grea

Narcis provenea dintr-o familie greutăți. Era crescut doar de mamă, alături de cei șase frați mai mici. A ales calea străinătății, împreună cu sora lui, pentru a strânge bani și a-i ajuta pe cei dragi. Visul său de a avea o casă ca în povești s-a transformat într-un sicriu din scânduri.

„Pânã acum o sãptãmânã a stat în izolare, pentru cã tocmai ne-am întors acasã. Azi am primit banii de la seful nostru de acolo, cã nu ni i-a dat pe toti când am plecat acasã. Cu ce câstigase în Spania, voia sã-si punã centura si sã-si ridice peretii la casã. Azi, cu banii munciti în Spania, i-am luat o altfel de casã, casa în care ajungem cu totii. Am cumpãrat sicriul si tot ce trebuie pentru înmormântare. Suntem cãzuti la pãmânt de durere, nu doar noi, ci tot Rediul pentru cã Narcis a fost un bãiat la care tinea toatã lumea”, a declarat Daniela, sora bãiatului omorât, pentru vremeanoua.ro.