O familie din Vaslui, nemulțumită de condițiile din carantină: „Camera arată bine, dar nu se respectă normele de igienă”

Oamenii spun printre altele că angajații centrului nu poartă materiale de protectie, iar mâncarea le este lăsată în fața usii, în conditii neigienice.

„Când am intrat în tarã, am declarat cã as vrea sã fac carantina la domiciliu, pentru cã avem douã case în aceeasi curte, dar am fost refuzat. De ce? Cã oricum, din prima zi, de când am venit, nimeni de la DSP nu ne-a mai vizitat. Doar atunci ne-a luat temperatura.

Asta în conditiile în care sotia mea este însãrcinatã în luna a patra si eu cred cã are nevoie de o atentie sporitã. Am citit cã statul deconteazã cheltuielile pentru pijmalale, produse de igienã, cã ne sunt asigurate serviciile de curãtenie si de spãlãtorie, însã pânã acum noi nu am primit produse de igienã, iar hainele nici mãcar nu avem unde sã ni le spãlãm. Din sapte oameni, câti ne-am întors din Marea Britanie, doar eu am primit pijamale, iar asta pentru cã m-am tinut de ei. Sã nu mã întelegeti gresit, camera unde stãm aratã bine, problema e cã situatia nu e chiar asa cum e prezentatã în mass-media. Nu se respectã normele de igienã. Mâncare este lãsatã la intrarea în camerã pe podea, astãzi (n.r. ieri), pentru prima datã, au pus hârtie sub punga cu mâncare. N-am vãzut pe nimeni sã facã dezinfectie pe holuri, iar angajatii pensiunii intrã în contact cu reprezentantii DSP fãrã a purta combinezoane sau alte materiale de protectie!”, a declarat Gabriel, unul dintre vasluienii aflați în carantinã, potrivit vremeanoua.ro.