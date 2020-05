Olguța Vasilescu, atac dur pentru ministrul Muncii: Hai să îți explic ca pentru incompetenți ca tine. Te-ai dus Violeta Alexandru și te-ai întors Violeta bau

”"Am vaga impresie ca, de la Johannis in jos, tot PNL-ul s-a imbolnavit de paranoia... Violeta Alexandru spune ca ce se intampla cu muncitorii romani aflati in Germania si tratati ca niste sclavi e din cauza unei legi adoptate in guvernarea PSD. Pai, Violeta, hai sa iti explic ca pentru incompetenti ca tine:

1. Pentru muncitorii straini aflati pe teritoriul Germaniei actioneaza legea germana, nu cea romana si banuiesc ca nemtii nu au chemat niste PSD-isti mititei si rosii ca sa le scrie legislatia;

2. Nu PSD a suspendat activitatea Inspectiei Muncii, de cateva luni, ca sa nu mai poata fi verificata vreo firma din Romania, inclusiv cele care se ocupa cu plasarea fortei de munca, ci tu, cu manuta ta;

3. Muncitorii romani care au plecat la cules de sparanghel, pe perioada pandemiei, au plecat in baza unei intelegeri intre statul roman si cel german. Mai pe sleau, a sunat Merkel sub presiunea proprietarilor de ferme si, de la Johannis in jos, v-ati facut toti pres... Daca pentru IT-isti, medici, etc au fost interzise zborurile spre Europa, pentru agricultori le-ati deschis prin ordonanta militara si i-ati inghesuit pe toti in aeroportul de la Cluj, fara sa respectati nicio masura sanitara, adusi inclusiv din zone carantinate, ca aveau nemtii nevoie de sclavi", a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Guvernul român i-a trimis să fie sclavi pe timp de pandemie

"4. In interviul dat alaturi de ministrul Agriculturii din Germania, ca cel al Muncii nu avea timp de slugile din Romania, nu ai cerut decat sa aiba parte de acelasi tratament in spitale romanii, ca orice neamt bolnav de COVID. Pai e obligatie europena sa tratezi muncitorii din statele membre daca se imbolnavesc! Nu asta era problema muncitorilor romani, ci faptul ca stau inghesuiti prin containere, ca nu li se asigura mesele promise si in loc de 13 euro pe ora promisi, primesc 0,65 de euro pe ora, adica sub salariul minim din Germania si sub cat ar primi din Romania. Dar tu habar nu ai de problemele lor! Pe ei ii apara sindicatele germane, nu guvernul roman care i-a trimis sa fie sclavi pe timp de pandemie...

5. Ai vizitat niste ferme alese de nemti, unde nu sunt probleme, si ti s-a parut ca e presa din Romania subiectiva sau opozitia care iti cere sa iei masuri. Macar cu sindicatele germane care, de cateva saptamani, fac scandal in apararea conationalilor nostri ti-ai facut timp sa vorbesti?

6. Erai foarte zambitoare in conferinta de presa, total in contradictie cu situatia care reclama prezenta ta acolo! Nu citesti postarile colegilor tai de partid, macar, care iti solicitau seriozitate si sa ceri respect pentru ai nostri?

7. Cu cate confederatii din agricultura te-ai intalnit in Romania? Ca poate aveau si ei nevoie de muncitori in agricultura si poate ii plateau si tratau mai bine decat strainii...", a mai scris social-democrata.

"Te-ai dus Violeta Alexandru si te-ai intors Violeta Bau"



"8. Pe directive europene nu poti face modificari in dezbatere publica, asa cum iti inchipui tu, ca Romania a acceptat prin tratat de aderare sa aiba legislatie europeana, dar te-ai gandit macar ce s-ar intampla daca noi am trata muncitorii nemti aflati in Romania, nu ca ar fi prea multi, asa cum sunt tratati romanii nostri la ei? Ca doar aplicam toti legislatia europeana in domeniul muncii...

9. Muncitorii romani din zona carantinata Suceava au plecat prin firma de casa a lui Gheorghe Flutur, nu a vreunui PSD-ist. Ce masuri ai luat contra acestei firme? Aaa! Niciuna! Bine, pa!

Te-ai dus Violeta Alexandru si te-ai intors Violeta Bau din Germania, cu concluzia cucului de la ora 18: PeeeeSeeeDeee este de vina!", a scris Olguța Vasilescu.