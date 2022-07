Rezerviştii români au început să primească ordine pentru mobilizare în caz de război! Mărturia şocantă a avocatului Aurel Moldovan: "Este clar că se pregătește ceva"

Un astfel de ordin de mobilizare a primit și avocatul Aurel Moldovan, care a povestit, în direct la Antena 3, cât de şocat a fost la vederea actului de mobilizare şi ce a urmat.

"Am primit săptămâna trecută un ordin de restabilire a datelor personale privind stagiu militar. Astăzi în schimb, am primit acest ordin de chemare sau mobilizare la război a tuturor rezerviștilor. Eu, cum sunt rezervist și sunt locotenent în rezervă, vă dați seama că am rămas șocat, ştiind că mă duc cu un lucru şi mă trezesc cu altceva.", a povestit Aurel Moldovan.

Avocatul proaspăt mobilizat a povestit că i s-a cerut să spună ce număr poartă la pantofi, la chipiu, la talie, lucruri care duc "spre o suspiciune rezonabilă că ne pregătim de un război împotriva voinței noastre"...

Revoltat, avocatul Aurel Moldovan şi-a clamat dreptul de a avea suspiciuni cu privire la ceea ce se întâmplă în Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

"Din moment ce se cheamă și se mobilizează în vederea unui război, înseamnă că lucrurile sunt mult mai clare decât se spun pe micul ecran sau ar fi trebuit președintele țării, să ne anunţe cumva, să știm și noi la ce ne așteptăm.

Vă dați seama că sunt tineri care nu au făcut armata. Cum poți să îi iei la război în condițiile în care nu știu să ţină o armă în mâna?

(...) Este clar că se pregătește ceva", a mai spus Aurel Moldovan.