Parapsihologul Romulus Popescu. Adevărul despre cum l-a trezit din comă pe cântăreţul Gabriel Cotabiță

Cunoscutul parapsiholog a explicat, în emisiunea Voi cu Voicu de la Antena 3, cum l-ar fi ajutat să revină la viața normală pe cântărețul Gabriel Cotabiță.

"Eu în perioada respectivă, când m-am întâlnit cu fetele lui am promis că nu spun, el era în spital, ca să nu se facă discuție în mass-media. Cum a început? Eram la Buzău, mă sună Adrian Daminescu pe care îl cunosc de 20 și ceva de ani și zice: "Uite, măi, colegul meu Cotabiță e în comă". Era miercuri, el intrând în comă de vineri. Și zice: "Uite, te rog, fă-i tratamente, chiar dacă ești la Buzău, fă-i tratamente să nu moară". Miercuri noaptea am ajuns în București, pe la 11.30, i-am făcut tratament, el pe o scară de la 0 la 15 era la nivelul 2. Și i-am făcut tratamentul în noaptea aia și, a doua zi dimineață, joi, au anunțat de la spital că a început să aibă activitate cerebrală mai intensă. M-a sunat Adrian Daminescu, mi-a zis că a vorbit cu fetele lui și că să mă întâlnesc să continuu să fac tratament. M-am întâlnit cu fetele, cu gemenele și cu cealaltă fată, m-am întâlnit la o cafenea, lângă spital, pentru că nu ne lasă să intrăm în spital să discutăm acolo. Eu la Spitalul Floreasca am mai făcut tratamente, am mai scos din comă niște persoane. Dar aici fiind un caz mediatizat, medicii nu au fost de acord. Am vorbit cu fetele lui, pentru ca după o zi mă sună de la cinci televiziuni să spun cum l-am tratat pe Cotabiță. A durat trei săptămâni până și-a revenit și atunci când și-a revenit, activitatea cerebrală era dintr-o dată 13. Nu a fost blocaj energetic, e greu să spun. Dacă spune el, bine. Eu acum am spus pentru că m-ați întrebat", a declarat Romulus Popescu, la Antena 3.