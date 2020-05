Românii care vor să muncească în străinătate trebuie să stabilească o parolă secretă

Este foarte important ca atunci când pleci, să anunți cu cine pleci, unde și, ce este și mai important, să stabilești o parolă secretă, subliniază Ciprian Ghițuleasa.

„Din ce am constatat noi, foarte multe victime sunt amenințate, sunt în prezența traficantului, a exploatatorului, sunt puse să sune acasă sub amenințare și să spună că totul este în regulă. Și atunci toată familia este relaxată și se gândește vai, ce viață bună are fiul meu acolo sau fratele! Or, în momentul în care lași să se înțeleagă că ceva nu e în regulă, lași această parolă, le-o transmiți telefonic, iar persoana de la capătul celălalt își dă seama că ești într-o stare de pericol și poate sesiza autoritățile”, a explicat Ciprian Ghițuleasa la digi24.ro.

Oficialul mai spune că e foarte important ca persoanele care ajung în străinătate să încerce să-și păstreze telefoanele.