Pensii private 2024: Cum poți afla online, pe loc, unde se duc banii tăi

Cetățenii care nu știu unde le ajung banii de pensie privată pot afla această informație online, pe loc, cu ajutorul unei aplicații.

Sursa foto: Profimedia Images

Denumirea fondului la care sunt alocați cetățenii pentru care se plătesc bani de pensie privată poate fi aflată pe loc, în urma folosirii aplicației online a ASF. În acest sens, solicitanții au nevoie de un calculator sau de un dispozitiv mobil și de o conexiune la internet, iar în cererea online aceștia trebuie să furnizeze prenumele, numele și codul numeric personal.

Aplicația a fost lansată de ASF în 2016, în urma numeroaselor solicitări primite de la cetățeni, în special de la cei care nu știau la ce fond de pensii private sunt înscriși, după repartizarea aleatorie.

Potrivit ASF, din 2016 și până în 2023, aplicația a fost folosită de peste un milion de persoane.

În cei peste șapte ani de utilizare (2016 – 2023), aproape 1,1 milioane de persoane au accesat această aplicație, care a oferit consumatorilor din sistemul de pensii administrate privat - Pilonul II o soluție digitalizată, transparentă, sigură din punct de vedere al prelucrării datelor cu caracter personal, rapidă și extrem de simplu de utilizat chiar și de către cei care au minime cunoștințe în utilizarea internetului.

Numărul de utilizatori care au accesat Află la ce fond de pensii ești! a crescut exponențial în ultimii ani, mai ales de când a fost introdusă posibilitatea de a afla instant fondul de pensii la care ești participant, prin simpla introducere a numelui, a prenumelui și a Codului Numeric Personal. Astfel, dacă în anul 2020, aproape 52.500 de români au utilizat aplicația, în 2023, numărul acestora a ajuns la aproape 500.000 de consumatori unici.

În funcție de regiunile de dezvoltare ale României a fost constatat faptul că Regiunea Sud a consemnat cel mai mare număr al solicitărilor unice înregistrate în aplicația Află la ce fond de pensii ești! (17,32% din totalul solicitărilor unice înregistrate în 2023), în timp ce Regiunea Vest se află la polul opus, cu 9,04%.

ASF transmite că va continua în mod accelerat procesul de digitalizare a activității sale, pe parcursul anului 2024, pentru a veni cu și mai multe soluții în sprijinul consumatorilor de servicii financiare non-bancare, dar și în cel al entităților supravegheate.

Aplicația Află la ce fond de pensii ești! poate fi accesată AICI.

Peste opt milioane de români vor primi bani în plus la pensia privată

Începând cu anul 2024, angajații contribuie cu 1% mai mult la pilonul II, deci la acea pensie obligatorie administrată privat, așadar 4,75% acesta este procentajul cu care se contribuie la pilonul II.

Acest lucru înseamnă că la pilonul I, la pensia de stat, se contribuie mai puțin, adică 20,25%.

Cele două împreună însumează acel CAS în valoare de 25% din salariul brut.

Iată care este într-un an modificarea care a venit cu aceste schimbări de la pilonul II de pensii.

Cu fosta contribuție, cea de 3,75%, şi cu o contribuție lunară de 187,5 lei pentru un salariu de 5.000 lei brut, într-un an la pilonul II se adunau 2.250 lei. Cu noua contribuție, cea de 4,75%, într-un an se adună cu 600 de lei în plus la pilonul II, deci se ajunge la suma de 2.850 lei.

Peste opt milioane de români contribuie la acest pilon II și conform regulii, banii adunați se pot scoate doar în momentul în care se iese la pensie.

De asemenea, poate fi verificată această sumă adunată la pilonul II pe platforma administratorului, iar cei care nu știu care este administratorul pot verifica acest lucru pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară.