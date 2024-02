S-a aflat numărul pensionarilor care nu vor primi pensii majorate în septembrie! Aceştia rămân cu indexarea de 13,8%

Nu toți pensionarii vor primi pensii majorate în septembrie. Se fac ultimele pregătiri pentru marea recalculare a dosarelor de pensii.

Sursa foto: Olga Shumytskaya / Getty Images

Casa Națională de Pensii se află în faza finală a demersurilor pentru recalcularea celor aproape 5 milioane de dosare de pensii, marcând astfel un pas uriaş către modernizarea sistemului de pensii din România.

Discuțiile sunt în desfășurare pentru contractarea sistemului informatic avansat, care să faciliteze procesul de digitalizare și recalculare a dosarelor de pensii.

După finalizarea procesului de digitalizare, cele aproape 5 milioane de dosare vor fi recalculate, iar în septembrie românii vor primi noile pensii.

Românii vor primi noile pensii în conformitate cu noile criterii de evaluare

Nu toți pensionarii vor primi a doua majorare, iar regulile pentru indexarea pensiilor în anii viitori vor suferi modificări semnificative.

Casa Națională de Pensii promite să mențină transparența în procesul de recalculare și să țină populația informată.

Normele de aplicare vor rămâne în transparenţă până pe data de 25 februarie. Ulterior acestea vor fi adoptate şi după publicarea lor în Monitorul Oficial, Casa de Pensii poate semna contractul pentru sistemul informatic, scrie realitatea.net.

Până în acest moment au fost digitalizate peste 95% dintre dosare. Din mai și până în august, românii vor primi deciziile de recalculare, iar în septembrie vor primi noile pensii.

Cei care nu primesc a doua majorare vor primi poate majorări mai mici în următorii ani, pentru că indexarea cu rata inflaţiei se va face la procentul recalculat.

Conform estimărilor, aproximativ 3 milioane de români primesc a doua majorare iar aproximativ 1,6 milioane de români rămân cu indexarea de 13,8%.

Câți ani trebuie să muncească un român pentru a primi pensia minimă de 1281 de lei lunar

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a anunțat câți ani trebuie să muncească un român pentru a beneficia de indemnizația minimă socială, în valoare de 1281 de lei.

Ministerul Muncii a făcut public proiectul de hotărâre de Guvern privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor legii referitoare la sistemul public de pensii.

Proiectul de hotărâre de Guvern include detalii specifice privind modul în care vor fi aplicate diversele prevederi ale legii în ceea ce privește sistemul public de pensii.

Aceste norme de aplicare sunt concepute pentru a oferi claritate și coerență în procesul de acordare a pensiilor și de gestionare a acestui sistem vital pentru asigurarea bunăstării persoanelor pensionate din România.

Printre normele publicate se află și stagiul minim de cotizare, despre care fostul ministrul al Muncii, Marius Budăi, susține că este ”prevăzut în toate legislațiile naționale ale statelor membre din Uniunea Europeană”.

Mai exact, potrivit noii legi a pensiilor, este nevoie de un stagiu de cotizare de cel puțin 15 ani pentru a primi pensia minimă, de 1281 de lei pe lună.

”Este stagiul minim de cotizare, un lucru prevăzut în toate legislațiile naționale ale statelor membre din Uniunea Europeană, este o prevedere pe care noi am avut-o și în legea actuală, pentru că atunci când contribui într-un sistem ai nevoie de o anumită perioadă de contribuție minimă pentru a putea avea beneficii ulterior din acel sistem.

Acum la noi este 15 ani, am păstrat acest stagiu minim, nu am crescut nici stagiul minim, nici stagiul standard, și pentru mame am introdus această noutate care a mai fost discutată și în Legea 127 și am discutat foarte clar cu Comisia Europeană și cu Banca Mondială și am ajuns la această prevedere cu șase luni pentru fiecare copil”, a explicat Marius Budăi în exclusivitate la Antena 3 CNN.

Legea presupune recalcularea tuturor pensiilor

Legea presupune recalcularea tuturor pensiilor, inclusiv cele în plată, pe baza formulei fără indici de corecție, la 1 septembrie 2024.

În cazul în care după recalculare pensia rezultată este mai mică decât nivelul actual, se va menține nivelul actual.