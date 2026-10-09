Pensionarii se revoltă după promisiunea „indexării prudente”: „Ne așteaptă zile grele”. Economist: „Jocurile foamei, ediție românească”

Pensionarii se revoltă după promisiunea „indexării prudente”. Foto: Getty Images

Promisiunea premierului desemnat Luca Niculescu privind o „indexare prudentă” a pensiilor în 2027 nu îi convinge pe pensionarii care trăiesc deja cu venituri foarte mici. Silvia Petre, președinta Asociației Pensionarilor Timiș, a declarat vineri la Antena 3 CNN că pentru mulți dintre ei banii nu mai ajung nici pentru medicamente și întreținere și se teme că iarna care vine va fi extrem de grea. Economistul Adrian Negrescu confirmă și el gravitatea situației și descrie tabloul drept „Jocurile Foamei în ediție românească”.

Luca Niculescu a declarat joi, după discuțiile cu liderii PSD, că viitorul program de guvernare va avea un capitol dedicat politicilor sociale și că ia în calcul o creștere a pensiilor anul viitor.

„Ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor, dar încă o dată, nu pot dezvălui foarte multe până când nu definitivăm programul de guvernare”, a spus premierul desemnat.

Pensiile nu au mai fost indexate de la 1 septembrie 2024, iar Valoarea Punctului de Referință a rămas la 81 de lei în 2025 și 2026.

„Pe pensionari îi așteaptă zile grele”

Silvia Petre spune însă că nu mai are încredere în astfel de promisiuni și atrage atenția asupra situației celor care primesc mai puțin de 2.000 de lei pe lună.

„Pensionarii din industria ușoară, din comerț, din cooperație nu au nici 2.000 de lei pensie. Vreau să vă spun că situația în care sunt pensionarii la ora actuală e de necrezut”, a spus președinta Asociației Pensionarilor Timiș.

Aceasta spune că o creștere de câteva procente ar conta prea puțin în raport cu scumpirile și cheltuielile tot mai mari.

„Eu nu cred ce spune premierul. Dacă ei nu respectă legea, parlamentarii care au fost aleși nu respectă legea pensiilor, darămite un domn care vrea să fie premier. (...) Nu mai cred nimic, pentru că pe pensionari îi așteaptă zile grele”.

Cea mai mare teamă este legată de cheltuielile din sezonul rece.

„Nu vom face față nici la cheltuieli. Nu vom plăti nici energia, nici căldura, nici nimic pentru iarnă, pentru că pensia nu ne va permite. Gândiți-vă că majoritatea pensionarilor sunt cu medicamente. Până cumpără medicamentele, plătesc întreținerea, nu vor face față”, a spus Silvia Petre.

Ea susține că pensionarii aud promisiuni înaintea alegerilor, dar că acestea nu sunt respectate ulterior: „Parlamentarii au nevoie de pensionari doar în campanie electorală, promit de toate. Și pe urmă, deși e lege, nu o respectă. Și dacă ei, ca parlamentari, nu respectă, ce să așteptăm de la restul?”.

Adrian Negrescu: „Suntem într-un fel de Ice Age economic”

Economistul Adrian Negrescu spune că temerile exprimate de pensionari sunt justificate de situația economică actuală.

„Suntem într-un fel de Ice Age economic, o perioadă de îngheț economic, în care investițiile, salariile, veniturile oamenilor, toate au înghețat”, a spus acesta.

Negrescu susține că incertitudinea politică îi face pe investitori și pe angajatori să amâne deciziile, ceea ce pune și mai multă presiune pe economie.

„Suntem în cel mai prost scenariu economic în care ne-am putea afla, când toată lumea stă în expectativă, nu se mai angajează oameni, nu se mai fac investiții, iar Guvernul are de pierdut inclusiv el din această situație, ca urmare a stagnării economice.”

În același timp, prețurile continuă să crească: „Singurul lucru care crește în România este inflația. Ieri, Banca Națională ne-a spus că vom avea prețuri mai mari în perioada următoare și ce spunea invitata dumneavoastră mai devreme se confirmă”.

„Iarna asta va fi probabil cea mai grea din ultimii 15 ani”

Economistul avertizează că presiunea asupra bugetelor populației va crește odată cu venirea sezonului rece: „Din păcate, pentru marea majoritate a populației, iarna asta va fi probabil cea mai grea din ultimii 15 ani”.

Negrescu estimează că numai întreținerea ar putea ajunge la cel puțin 1.000 de lei pentru unele familii.

„Mai puneți facturile la energie, mai puneți o rată la bancă și deja s-a cam dus un salariu dintr-o familie cu doi copii. E o mare problemă, sunt Jocurile Foamei în ediție românească, din păcate”.