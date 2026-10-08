Luca Niculescu anunță ce se va întâmpla cu pensiile în 2027: „Ne gândim la o indexare prudentă”

Luca Niculescu a început negocierile cu partidele pentru a strânge o majoritate parlamentară pentru guvernul său. Foto: Antena 3 CNN

Luca Niculescu a anunțat joi, la finalul întâlnirii cu liderii PSD, că programul de guvernare pe care îl va propune va avea un capitol dedicat politicilor sociale. Premierul desemnat a atras atenția că programul nu este definitivat și așteaptă propuneri și din partea partidelor. Totuși, Luca Niculescu a dezvăluit că ia în calcul „o indexare prudentă a pensiilor” anul viitor.

„Va exista un capitol despre politici sociale. Ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor, dar încă o dată, nu pot dezvălui foarte multe până când nu lucrăm la până nu definitivăm programul de guvernare și înainte de toate trebuie să discutăm cu toate partidele, pentru că eu n-am venit cu un program bătut în cuie.

Sunt foarte deschis, ascult propunerile lor și sper să existe mare deschidere din partea partidelor, tocmai pentru că, după cum ziceam, situația e complexă”, a spus Luca Niculescu la finalul discuțiilor cu liderii PSD.

Ulterior, PSD a anunțat că i-a transmis premierului desemnat o listă cu 12 măsuri, între care se află și indexarea pensiilor, pe care le doresc de la viitorul guvern.

La polul opus, președintele PNL, Ilie Bolojan a anunțat, înainte de întâlnirea cu Luca Niculescu, că liberalii vor ca viitorul guvern să continue linia de reducere a cheltuielilor statului și în 2027.

Indexarea pensiilor este o măsură dorită însă și de președintele UDMR, Kelemen Hunor.

„Indexarea pensiilor trebuie făcută cu inflația din 2025, că așa scrie legea, nu se poate amâna, trebuie făcută pentru tot anul 2027 și obligatoriu indexarea trebuie făcută de la 1 ianuarie”, a declarat Kelemen Hunor.

Pensiile din România nu au mai fost indexate de doi ani, de la 1 septembrie 2024, iar Valoarea Punctului de Referință (VPR) a fost înghețată la 81 de lei pentru anii 2025 și 2026.