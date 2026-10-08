Cele 12 măsuri transmise de PSD lui Luca Niculescu: indexarea pensiilor, fără taxe în 2027, eliminarea CASS pentru mame

2 minute de citit Publicat la 12:52 08 Oct 2026 Modificat la 12:53 08 Oct 2026

PSD i-a transmis joi premierului desemnat Luca Niculescu un set cu 12 măsuri "urgente pentru români și economie". FOTO: IQUAM PHOTOS George Călin

PSD i-a transmis joi premierului desemnat Luca Niculescu un set cu 12 măsuri "urgente pentru români și economie", printre care indexarea pensiilor, adoptarea bugetului pe 2027, rectificarea bugetară, eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități.

Printre aceste măsuri sunt demararea proiectului reformei administrative și un memorandum că nu vor crește taxele în 2027.

O altă măsură vizează asigurarea stocurilor necesare de gaze și energie electrică pentru iarnă.

Lista completă a celor 12 măsuri prezentate de PSD sunt:

Prezentarea în Parlament a situației reale a deficitului bugetar și a tuturor datoriilor amânate înainte de prezentarea publică a bugetului pe 2027;

Rectificarea bugetară pentru acoperirea necesarului de finanțare destinat spitalelor, serviciilor critice, funcționării statului etc.

Adoptarea bugetului pe 2027, cu respectarea traiectoriei de deficit bugetar

Asigurarea stocurilor necesare de gaze și energie electrică pentru iarnă

​Indexarea pensiilor (inclusiv militare) conform legii și a pensiei minime.​Eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități.

​Plata facturilor restante ale statului în maximum 90 de zile.

​Operaționalizarea tuturor măsurilor din Planul de relansare economică propus de PSD

Demararea proiectului reformei administrative: Consorții administrative și servicii comune. (UAT-urile mici vor putea utiliza în comun servicii de urbanism, juridic, achiziții, contabilitate, IT, resurse umane și atragere de fonduri europene). Finanțare suplimentară pentru UAT-urile care își integrează voluntar funcțiile administrative. Comasarea voluntară a UAT-urilor (UAT-urile care decid prin procedură democratică să fuzioneze vor beneficia pentru o perioadă determinată de bonusuri investiționale și de garantarea menținerii punctelor locale de servicii)- 429 de UAT-uri de până la 1500 de locuitori vor avea prioritate la finanțare prin comasare voluntară!

​Semnarea unui memorandum împreună cu mediul de afaceri și sindicatele că nu vor crește taxele în 2027

​Rambursarea accelerată de TVA în 30 de zile pentru firmele cu risc fiscal redus, cu verificări ulterioare;

Reducerea cu 25% a autorizațiilor și avizelor cerute de stat pentru înființarea unei afaceri. Simplificare, declarații precompletate, fără raportări și redundanțe către ANAF.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat joi, după discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu că PSD nu va vota guvernul acestuia dacă nu se va face o coaliție cu PNL și UDMR. Grindeanu a făcut apel către cele două partide să construiască o majoritate transparentă.

"Din perspectivă economică, i-am spus din start că ne dorim schimbarea direcției economice. Aceasta este condiția PSD pentru orice sprijin politic. Ne dorim o reconfigurare macroeconomică majoră, care să pună stop sărăcirii agresive a românilor.", a afirmat liderul PSD, care a adăugat că la discuții au fost prezenți o parte dintre specialiștii PSD care au pregătit programul de guvernare pentru următorii ani.

„Ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor”, a spus Luca Niculescu, după discuțiile cu PSD.