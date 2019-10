Piața mașinilor second hand, plină de țepe. La ce trebuie să fie atenți românii când vor să cumpere o mașină

Foto: Pixabay.com

Aproape un milion de maşini second hand se vând în România în fiecare an. Iar două treimi din ele au înregistrat cel puţin o daună. Asta înseamnă că piaţa este plină de autoturisme cu defectiuni ascunse care pot pune in pericol viaţa românilor care le cumpără.

Iar mulţi ajung să descopere problemele abia după ce au plătiti, în unele cazuri, chiar şi câteva zeci de mii de euro.

Doar atenţia la detalii ne fereşte de ţepele de pe piaţa second hand. O spune Dan Babu, un expert căutat, pentru că vede defectele ascunse ale unei astfel de maşini. De la kilometrii daţi înapoi, martorii care nu funcţionează în bord şi până la punctele de sudură pe dedesubt.

Potrivit unui studiu, 66% dintre autoturismele rulate au înregistrat cel puţin o daună, iar 12% au fost declarate ca daună totală, înainte ca samsarii să le repare și să le readucă în circulație.

Crăpăturile acoperite cu vopsea, scurgerile de ulei sau toba de eşapament foarte ruginită sunt alte probleme care ne pot costa mult.