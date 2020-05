Polițist dat afară, în concediul medical: Am fost în spital, eram cercetat pentru trei cazuri. Sper să mă trezesc din coșmar!

Agentul Valer Kovacs, lider al filialei Timiș a Sindicatului Național al Polițiștilor din România DECUS, a fost dat afară din Poliție, în urmă cu trei zile. El a acuzat, în perioada stării de urgență, că șefii le-au impus un plan de amenzi.

Am fost în spital. M-am trezit cu colegii la ușă

”Am tras un semnal de alarmă la jumătatea lunii aprilie am tras un semnal de alarmă. Am spus public că se creează unele abuzuri din partea unor șefi asupra agenților de poliție.

Nu e normal în situații de urgență să ne ceară raportul, să nu fie gol al sfârșitul zilei, în speță să avem amenzi aplicate. Amenzile au fost mărite. Pensionarii nici nu își permit. Eu am spus ca amenzile să se dea gradual și să se meargă pe prevenție.

Pe 15 aprilie am fost sunat de premierul Orban, să mă întrebe referitor la situație. Din câte am înțeles, domnul Orban a transmis reprezentanților poliției să se lase mai ușor cu amenzile. Eu, în calitatea funcției mele, am fost dat afară din poliție în concediu medical, când eram în spital.

Au venit colegi la ușa mea să îmi prezinte materialul de destituire. I-am scos afară și le-am spus că nu iau act de așa ceva. Nu am avut niciun act de corupție timp de 18 ani. Una dintre cercetările disciplinare a fost pentru cazurile semnalate în presă. Pentru mine e un coșmar, sper să mă trezesc. Am fost în spital.

Eram anchetat în 48 de ore în trei cazuri diferite”, a spus Kovacs, exclusiv pentru Antena 3.