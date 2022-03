Povestea impresionantă a Sofiei, micuţa de 5 luni salvată din război! A ajuns în România după 24 de ore de călătorie şi 900 de kilometri parcurşi

Cumnata ei a fost cea care le-a salvat. Nu singură, ci cu ajutorul unei asociații.

Dupa 24 ore de călătorie și o distanţă de 900 de kilometri, familia s-a reunit în siguranță.

Oana Turcu, cumnata ucrainencei care a reuşit să ajungă în România, a povestit, luni, în exclusivitate la Antena 3, despre drumul anevoios pe care l-a parcurs micuţa Sofia, alături de mama ei.

"Totul a început în ziua în care a izbucnit războiul. Din prima zi în care am auzit la televizor şi cumnata mea ne-a anunţat, am încercat să căutăm soluţii să le scoatem de acolo. Fratele meu era în Suedia, unde le aştepta pe fete, pe cumnata mea împreună cu nepoţica Sofia.

Aveau 650 de kilometri până la cea mai apropiată vamă, adică Vama Siret, apoi în jur de 300 până la Bistriţa, la noi acasă. Drumul a fost de 24 de ore în total. 16 ore au făcut până la graniţă. În regiunea lor chiar nu erau violenţe, cel mai apropiat oraş a fost la 80 de kilometri, însă, în dimineaţa în care au plecat, în noaptea în care noi eram spre Bistriţa, au bombardat un aeroport, la 8 kilometri.

(...) Din prima zi în care a izbucnit războuiul, am încercat prin toate căile posibile. În primă fază, am sunat la MAE, am aflat că este o campanie de extragere cu asistenţă consulară. Le-am înscris pe lista respectivă, însă nici până astăzi nu s-au creat culoarele respective de extracţie. Sofia, fiind cetăţean român are dreptul să fie extrasă cu asistenţă consulară, dar până acum nu s-a organizat nimic oficial, aşa că am scris toate grupurile, am apelat la toate asociaţiile pe care le-am văzut. Am ajuns la asociaţia din Bistriţa, condusă de Vicky Mihalca, care la rândul ei, a postat pe pagina ei şi pe toate grupurile. Acolo, postarea a fost văzută de domnul deputat Daniel Suciu, care a intervenit, a fost impresionat, mai cu seamă de fetiţă, de Sofia şi, prin intermediul lui, care a colaborat cu un alt deputat ucrainean, s-a reuşit organizarea unui transport", a povestit femeia, în exclusivitate la Antena 3.