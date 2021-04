„Să-mi spună dacă mai are de gând să mă iubească! Dar fără vrăji!”. Povestea bărbatului din Vaslui a cărui soție și soacră au plătit un asasin să-l omoare

Femeia, în vârstă de 28 de ani și mama acesteia în vârstă de 73 de ani, din localitatea vasluiană Măscurei, comuna Pogana, au fost reținute de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, după ce bărbatul pe care l-au tocmit cu 6.000 de lei, să-l omoare pe soțul tinerei le-a denunțat.

Potrivit acestuia, soacra bărbatului a cumpărat o funie de la magazinul din sat, iar potrivit planului stabilit alături de fiică, ar fi trebuit să-l spânzure pe soțul femeii, într-o pădure din apropiere, astfel încât totul să pară o sinucidere. Motivul celor două femei ar fi fost cele două case construite de soțul femeii care erau înregistrate pe numele lui.

Povestea a început acum 12 ani. Ghiţă, proaspăt revenit din străinătate şi-a construit o casă. Îşi găsise de lucru la Bacău, la o firmă de construcţii. Tot acolo muncește şi acum şi face naveta săptămânal.

"Am muncit în Spania, în Italia, în construcţii, am păzit şi umbrele, pe plajă. Am strâns ban cu ban să-mi iau pământ şi să-mi fac casă", spune bărbatul.

Pe Laura a cunoscut-o pe câmp, la semănat

„Prima oară când am văzut-o, nu mi s-o părut aşa dragă. Purta nişte haine din astea, ca la ţară. Sor-mea, cumnatu-meu: Ia-o, ia-o! Băi, n-o iau! Staţi oleacă! Am fost şi la părinţii ei. Veniţi la faţa locului, să vedeţi unde stau. Nu aveam lumina trasă atunci. Veniţi să vedeţi camerele, dacă are de gând să trăiască, cu mine, trăieşte, să nu mă mai înşir după aceea cu ea, că nu vrea să steie", îşi aminteşte bărbatul.

O iert că plâng copiii după ea

La scurt timp după ce s-au cunoscut, în 2009, Ghiţă şi Laura au făcut nunta. Primul copil, băiatul, s-a născut în acelaşi an. Mai târziu, au venit pe lume şi fetiţele, care acum au 5 respectiv 6 ani, potrivit Libertatea.ro

"La o vreme, după nuntă, aşa, am văzut că ea o început să mai fure curent. Adică mă minţea. Pleca şi nu spunea unde se duce. Mai ascundea telefonul de mine”, spune bărbatul.

Potrivit acestuia, Laura a plecat în Spania fără să spună, s-a întors după câteva luni, cu nişte banane şi portocale pentru copii. Apoi a plecat la un alt bărbat din satul Bogeşti. Chiar şi aşa Ghiţă o iartă pe motiv că plâng copiii după ea."Am ţinut la copii, nu i-am dat, m-am mai ajutat cu fraţii. Las-o, băi, că n-o să fii tu nici primul, nici ultimul. Las-o, să fie la copii! Şi am primit-o înapoi. Tot aşa, cu mila, cu mila, că plângeau copiii, unde-i mama? Şi-acuma mi-o făcut bucluc de moarte”, a mai spus Ghiţă.

„Are coarne sub batic”

Deşi i-a făcut o casă lângă ei, relația cu soacra nu s-a îmbunătățit nici până acum.

„Una, două, apărea la noi. Dădeam de ea peste tot, pe prispă, în ogradă, în bucătărie. O dată, am şi aruncat-o spre gard, am împins-o să plece. Am făcut oleacă de panăramă. I-am zis: Bre, ţi-am făcut casă, stai şi mata pe-un pat! A sunat la poliţie, să mă reclame. Nu mi-o dat amendă. Aşa babă nu s-a mai văzut nicăieri. E bună de ornament la biserică. Cred că are şi coarne sub batic”, îşi descrie Ghiţă soacra.

Ghiţă nu vrea să depună plângere împotriva Laurei

„De dorul copiilor, nu că n-aş ierta-o, că aşa-s eu, de felul meu, o fire calmă. Dar eu pe ea pot s-o scot, dar ea pe mine mă mai aducea înapoi, la copii? Hai să-ntrebăm. Pe mine nu mai putea să mă mai aducă. O las acolo, ce-a face legea cu ea îi bun. Nu depun nicio plângere.

Până la urmă, nu mor de două ori. Mă omoară, mă omoară. Dar ea s-o gândit să vândă şi casa mea, şi casa pe care-am făcut-o la socri, doi ani n-am putut să mă duc la muncă, am lucrat la ea, singur, fără niciun om la mână. Am luat un băietan, nu l-am plătit nici în ziua de azi. Dacă eu nu mai sunt... Îi mânca un bagabont de golan banii şi copiii ajungeau pe drumuri, cine ştie. Că nu-i mai ţine alt părinte, alt tată ca la mine.

Eu, de iubit, am iubit-o. Acum aştept să-mi spună şi ea, cu gura ei, dacă ea mai are de gând să mă iubească. Dar fără vrăji… Că mi-am pierdut încrederea. Dacă era după capul ei, acuma eram îngropat”, a mai povestit Ghiţă.



