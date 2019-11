Povestea pensionarului uitat în blocul contaminat din Timișoara. Jurnaliștii Antena 3 au aflat tot

Jurnaliştii Antena 3 au reuşit să vorbească cu bărbatul "uitat" de autorităţi într-unul dintre blocurile din Timişoara în care s-a făcut deratizare cu o substanţă letală.

Pensionarul le-a povestit jurnaliștilor că cineva i-a bătut la ușă, însă a crezut că este administratora blocului așa că a decis să-și vadă liniștit de somn.

Bărbatul și-a dat seama că a rămas singur în bloc abia când a ieșit să-și cumpere o pâine și a dat nas în nas cu polițistul care păzea ieșirea din bloc. Îngrijorat, omul legii a chemat o ambulanță care l-a transportat pe pensionar la spital pentru investigații amănunțite. Din fericire, bărbatul se află înafara oricărui pericol.

”Am dormit bine, liniștit, nu a fost nimic deosebit. A bătut cineva la ușă, dar am crezut că e administratorul. Am stat în casă, la telefizor, nu am avut nimic. Am fost trimis de ei la o policlinică. Dacă aveam pâine mai stăteam o zi în casă”, a spus bărbatul.