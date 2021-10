PPU-sl demontează afirmațiile lui Nicușor Dan în privința blocului neracordat la curent: "Fie sunteți dezinformat, fie de rea-credință!"

Într-un comunicat de presa, umaniștii, prin vocea Ramonei Ioana Bruynseels, președintele PPU (social-liberal) București, transmit că blocul respectiv a fost construit perfect legal și că refuzul eliberării certificatului de urbanism este un abuz.

„Va reamintim ca exista autorizatie de constructie care este prezumata a fi legala si proces verbal de receptie a lucrarilor necontestat. Conform legislatiei in vigoare, orice autorizatie de constructie, in cazul in care autoritatile se autosesizeaza, poate fi atacata in contencios administrativ, doar in timpul valabilitatii autorizatiei de constructie cat si al procesului de receptie a lucrarilor, proces ce are loc, dupa finalizarea constructiei in sine.

Avand in vedere data de emitere a documentelor in baza carora a avut loc dezvoltarea si darea in folosinta a blocului in cauza, mai exact - incadrarea urbanistica, autorizatia de constructie si receptia lucrarilor-, a faptului ca de la data emiterii acestora au trecut aproape 9 ani si a faptului ca autoritatile nu au reactionat in termenul legal de 30 de zile, toate actele imobilului sunt considerate aprobate tacit, astfel imobilul la care dumneavoastra faceti referire ca fiind construit ilegal este in fapt construit perfect legal”, se arata in comunicatul de presa.

Refuzarea certificatului de urbanism, un abuz

Umanistii afirma ca este un abuz faptul ca acum se refuza eliberarea certificatului de urbanism, dupa ce un certificat similar a fost eliberat in 2016, apoi un al doilea, in 2018.

„Consideram ca refuzul dumneavoastra categoric de semnare a certificatului de urbanism este un abuz; mai ales ca nu putem ignora faptul ca in 2016 a fost emis un certificat de urbanism similar de catre domnul arhitect Sef al Municipiului Bucuresti Adrian Bold, iar in 2018 a mai fost emis un al doilea certificat de urbanism identic de catre domnul Arhitect Stefan Calin Dumitrascu. Deoarece in prezent, domnul arhitect Adrian Bold, este angajatul Primariei Generale a Municipiului Bucuresti, in functia de Arhitect Sef al Directiei Generale de Urbanism si Amenajare a Teritoriului, nu putem decat sa va suspectam, domnule Primar General, fie de dezinformare fie de rea credinta.

In acelasi timp, domnule Primar, ne exprimam ingrijorarea fata de afirmatia dvs ”asta nu inseamna ca, daca ai o cladire ilegala trebuie sa o demolezi” si speram ca ea nu reprezinta o amenintare voalata la adresa asociatiei de proprietari beneficiara.

Drept urmare, neavand o expertiza tehnica in baza careia sa va justificati refuzul de a ajuta aceste 90 de familii, va rugam insistent sa semnati actele atat de necesare acestor oameni”, se mai spune in comunicatul de presa.

Invitată în studioul Exces de putere la Antena 3, Ramona Ioana Bruynseels a demascat în direct afirmațiile mincinoase și de rea-credință ale lui Nicușor Dan.

