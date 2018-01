Prima reacție a Andreei Cosma, după ce procurorul Negulescu a fost exclus din magistratură: ”Sunt fericită că s-a făcut dreptate. Cei care au făcut rău trebuie să fie pedepsiți”

Sunt cerute despăgubiri record pentru abuzurile procurorului Mircea Negulescu, zis Portocală, cel care a fost exclus din magistratură la decizia CSM.

Deputata Andreea Cosma, cea care a depus o plângere în care vorbeşte despre suferinţa provocată de abuzurile lui Mircea Negulescu, a avut o primă reacție după decizia CSM.

”Sunt fericită că s-a făcut dreptate. Am așteptat patru ani ca aceste lucruri să iasă la iveală. Am încredere în justiție și am încredere în Dumnezeu. Cei care au făcut rău trebuie să fie pedepsiți. Acest domn nu trebuie să poarte haina de magistrat.”, a declarat Andreea Cosma, pentru Antena 3.