Prima reacție a generalului Toma Zaharia, după ce a fost prădat de hoți: „Câteva camere erau răvășite complet” - VIDEO

Casa generalului cu trei stele Toma Zaharia a fost spartă, sâmbătă. Hoții au luat bijuterii și ceasuri vechi. Cei patru suspecți au fost deja prinși, iar asupra lor s-au găsit bunurile furate, dar și bilete de avion.

„Au fost la parastasul tatălui meu. Când am ajuns acasă, am constatat că un geam era spart. Am așteptat să vină Poliția. Câteva camere erau răvășite complet. Altceva nu aveau ce să sustragă, decât câteva bijuterii și trei ceasuri vechi. E un șoc pentru că, de 15 ani de când am ieșit la pensie, nu mi-am imaginat că ziua în amiaza mare se pot comite asemenea fapte”, a spus Toma Zaharia, pentru Antena 3.

Citește și: Casa celebrului general Toma Zaharia a fost jefuită. Patru suspecți, prinşi în Bucureşti