Primarul sectorului 6, despre frizura lui Nicuşor Dan: "Are un aspect tineresc. Mie îmi place oricum"

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a lansat vineri o propunere inedită. Realizarea unui sondaj de opinie să vadă dacă bucureștenii l-ar vrea tuns sau nu. Propunerea a venit după ce un jurnalist l-a întrebat dacă s-a certat cu frizerul.

Întrebat dacă ar fi de acord ca primarul general să se tundă, Ciprian Ciucu, edilul Sectorului 6, a spus că Nicuşor Dan are un aspect tineresc şi că îl apreciază.

„Acest aspect intra la capitolul fapt divers și fiecare își menține look-ul pe care și îl dorește. Şi eu am avut etape în viața mea în care am avut părul foarte lung, până la coate. Nu am niciun fel de problemă. Fiecare om arată cum vrea și se prezintă cum vrea.

"Oricum are un aspect tineresc și mi se pare de apreciat. Nimeni nu îi dă 50 de ani. Primarul are 50 de ani și se ține foarte bine, este energic. Mie îmi place oricum. Acuma na, fiecare își ține frizura cum vrea. Eu vara mă tund scurt, spre exemplu, dar câteodată îmi e dor de pletele mele din tinerețe", a mărturisit edilul Sectorului 6 din Bucureşti, Ciprian Ciucu, la Antena 3.

