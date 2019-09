Programul ”O șansă pentru cuplurile infertile”. Anunțul primarului Gabriela Firea

Edilul Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat luni că s-a născut cel de-al 150-lea bebeluș prin programul ”O şansă pentru cuplurile infertile”, derulat de Primăria Municipiului București (PMB).

Primarul a mai subliniat că în ceea ce privește cuplurile care nu au reușit să-și depună dosarul la ASSMB, acestea au o nouă posibilitate de înscriere începând cu 1 ianuarie 2020.

„Începem saptamana cu o veste buna! S-a nascut cel de-al 150-lea bebelus prin Programul “O șansă pentru cuplurile infertile”, initiat de mine, votat de CGMB si derulat prin ASSMB. Cuplurile primesc 3000 de euro prin acest program, pentru a achita analizele si procedura FIV.

2000 de bucuresteni care asteptau de multa vreme un copil s-au inscris in 2018 si 2019 in programul Primariei Capitalei FIV 1 si FIV 2. In plus, inca 1.000 de cupluri se pot inscrie in acest program anul viitor.

În mai putin de trei luni, toate cele 1.000 de locuri disponibile anul acesta in cadrul Proiectului „O Șansă pentru Cuplurile infertile - FIV 2”, au fost ocupate.

Cuplurile care nu au reușit să-și depună dosarul la ASSMB au o nouă posibilitate de înscriere începând cu 1 ianuarie 2020.

Atunci, alte 1.000 de cupluri vor intra în proiect și vor primi sprijin financiar în valoare de 13.800 lei/cuplu.

Regulamentul poate fi consultat pe site-ul ASSMB, la secțiunea Proiect FIV2, http://fiv2.assmb.ro/" in cadrul căreia sunt menționate toate condițiile necesare cuplurilor solicitante.

In anul 2018, am inițiat acest proiect dedicat celor care își doresc copii, dar se confruntă cu probleme medicale si financiare.

Proiectul “O șansă pentru cuplurile infertile - FIV 1-” a avut, spre bucuria mea, un impact extraordinar!

Succesul programului aplicat în Capitală a atras atenția și altor orașe din țară, care doresc să aplice și ele proiecte similare cu cel din București. Ne mandrim ca suntem un model de bune practici pentru intreaga tara si cu acest proiect!”, a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.