Proiect: Alerte privind dispariţiile de copii, difuzate prin SMS populaţiei

foto- Pexels

Sistemul Alertă Copil se instituie în scopul transmiterii către populaţia din anumite zone geografice a mesajelor tip SMS privind dispariţiile de copii şi este operat prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă al MAI, prevede o propunere legislativă înregistrată la Senat, ca prim for sesizat.



"Mesajele Alertă copil vor fie difuzate prin SMS utilizatorilor de telefonie mobilă din zonele indicate de Poliţie ca fiind relevante pentru aria de căutare. Mesajele conţin informaţiile pe care Poliţia le consideră esenţiale pentru identificarea minorului dispărut. Mesajele sunt de interes public şi gratuite. (...) MAI are obligaţia de a publica cel puţin o dată la 12 ore o actualizare privind statusul cazurilor raportate prin Sistemul Alertă Copil. Furnizorii reţelelor publice mobile de comunicaţii electronice nu percep tarife sau alte sume de bani pentru transmiterea mesajelor Alertă Copil. Posturile de radio şi televiziune urmează să preia mesajele Alerta Copil în baza unui sistem reglementat de Consiliul Naţional al Audiovizualului, după ascultarea punctului de vedere al acestora, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Site-urile ştiri cu flux continuu de informaţii vor primi din partea Poliţiei o înştiinţare specială, de tip Alerta Copil, fiind rugate să distribuie informaţia în regim breaking news", se arată în proiectul iniţiat de deputatul PNL Ovidiu Raeţchi.



MAI, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, este responsabil cu organizarea campaniilor de informare a populaţiei privind existenţa şi funcţionarea Sistemului Alertă Copil. Activităţile prevăzute în actul normativ se asigură de la bugetul de stat sau din alte surse de finanţare, mai stipulează propunerea legislativă.



Iniţiatorul proiectului de lege explică, în expunerea de motive a actului normativ, că cetăţenii, astfel informaţi, pot contribui la efortul de căutare al copilului dispărut.



"Un sistem similar este deja funcţional în Statele Unite ale Americii. (...) Sistemul Alerta Copii se întemeiază pe solidaritate şi înţelepciunea publicului (...)Tentative de instituire a unor sisteme similare au mai existat în România în ultimii ani. Totuşi, ele au constituit un eşec, desfăşurând-se sub forma unor programe şi proiecte pilot, dar nu într-un cadru legal dedicat", se arată în expunerea de motive a proiectului de act normativ.