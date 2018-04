„Protecţia consumatorilor în contractele comericale" este ultima carte scrisă de avocatul Gheorghe Piperea şi prezintă o amplă temă de discuţie în ceea ce priveşte schimbarea legislaţiei judiciare.

Lucrarea încearcă să pună ordine într-un domeniu în care poţi fi uşor păcălit şi unde clauzele scrise cu litere mici sunt marile capcane.

„Cred că trebuie să aprecizez că nu e ultima, e cea mai recentă, mai urmează dacă cei din tranșeele din partea cealaltă cred ca am închis cercul s-au înșelat. E o afirmație pe care o fac cu inima strânsă. Am scris cartea asta cu o mână legată la spate e un război la care am luat parte personal, toate eșecurile sunt aruncate la generali iar victoriile la ostași și așa trebuie când generalul suferă nu trebuie să dea impresii greșite”, a declarat Gheorghe Piperea în emisiunea Previziuni.