Proteste după închiderea azilelor. Aparţinătorii nu vor să mute bătrânii 

Mai mulţi aparţinători au protestat în faţa unui azil din Sectorul 5, închis de autorităţi. Aceştia spun că în centru nu existau probleme şi nu vor să-i mute pe bătrâni în altă parte.

Sursa foto: pexels.com

„S-au uitat la cearşafuri. Au văzut o saltea care era descusută. Dacă este o saltea din 40 sau 50, asta înseamnă o scăpare, nu? Că o pernă... O pernă a fost găsită fără față de pernă”, spun angajaţii centrului că li s-a reproşat.

Holurile centrului prezintă pete sau infiltrații. Ferestrele nu au plasă contra insectelor sau parchetul este deteriorat, sunt doar câteva dintre motivele pentru care acestei instituții i-a fost suspendată activitatea. Aparținătorii sunt revoltați.

„Mama mea este veterana centrului. Este din 2014 aici. Sechele AVC, paralizată, afazică, nu vorbește. Şi dacă trăiește la ora actuală este datorită personalului de specialitate și a îngrijirii pe care a primit-o aici. Considerăm că închiderea centrului reprezintă un abuz, mai ales că nu s-a ținut cont de problemele în primul rând ale bolnavilor”, a declarat o femeie a cărei mamă este îngrijită în acest centru.

„Tatăl meu este de 8 ani internat, cazat aici. Când l-am adus, l-am adus în scaun cu rotile. Nu vorbea, nu coopera. S-a recuperat și merge. Are momente în care vorbește și poţi comunica cu el. Am servici. Am un copil mic care în momentul de față stă singur acasă. Deci nu știu cum aș putea să las și un bătrân neajutorat”, povesteşte o altă femeie.

Aparținătorii se tem că nu vor reuși să găsească rapid un centru potrivit pentru rudele lor aflate în nevoie. În plus, se tem că o schimbare bruscă le-ar afecta starea bătrânilor.

„Eu sunt disperată de situația care s-a creat pentru că soțul meu, dacă îl mut în altă parte înseamnă degradare, și nu-i trebuie foarte mult. El n-are voie să schimbe locul, mediul”, spune soţia unui pacient al azilului.

Reprezentanții centrului susțin că problemele depistate nu au legătură deloc cu bunăstarea pacienților, ci sunt doar aspecte legate de igienizare și mai consideră că toate neregulile puteau fi remediate în maximum o săptămână și fără relocarea vârstnicilor.