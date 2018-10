Psiholog, despre cazul femeii sechestrate de soț timp de șase ani: „Va fi foarte greu să se recupereze”

Psihologul Lorena Diaconescu a vorbit la Antena 3 despre cazul femeii sechestrate și umilite de soț timp de șase ani, dar și despre ce șanse are să își revină.

„Este un caz șocant și este foarte greu ca cineva să se recupereze în adevăratul sens, după un timp. Dar trebuie acordat ajutor de specialitate în această situație. Numărul de persoane care trec prin astfel de situații este foarte mare și cazurile semnalate sunt mult mai multe, însă ceea ce cred eu că ar trebui să atragem atenția este că oamenii ar trebui să aibă simț civic, să fie un pic mai atenți la cei din jurul lor pentru că o familie nu trăiește singură pe un câmp, ci pur și simplu are vecini, are prieteni, are cunoștințe. (...) Oamenii au ajuns să fie obișnuiți cu situațile dure, cu comportamentele neadecvate, cu tot ceea ce înseamnă violența. Nu e drept să considerăm că a devenit normalitate”, a declarat psihologul la Antena 3.

