RADET îi cere lui Dăncilă să intervină în conflictul dintre regie și ELCEN

Administratorul special al RADET, Alexandru Burghiu, i-a cerut prim-ministrului Viorica Dăncilă să intervină în "conflictul" dintre regie şi ELCEN.



Precizările au fost făcute în cadrul unei întâlniri dintre premierul Viorica Dancilă, primarul general, Gabriela Firea, şi reprezentanţi ai sindicatului RADET, pentru a discuta pe tema asigurării cu apă caldă şi căldură a Capitalei, precum şi despre legislaţia privind energia termică.



"O să îmi permit, doamnă prim-ministru, în numele a 3.000 de angajaţi, să vă cer două lucruri: să interveniţi în acest conflict, pot să îi spun, între RADET şi ELCEN. Nu este normal ca aproape săptămânal să avem atacuri asupra atât a primarului general, cât şi a RADET, atacuri care au ca pretext o aşa-zisă datorie. Ca să vă dau un exemplu, că această teză este una falsă, vreau să vă spun că anul trecut valoarea datoriei RADET către ELCEN a fost aproximativ aceeaşi ca anul acesta. Anul trecut, subvenţia a fost plătită. Deci, trebuie să înţelegem că valoarea datoriei nu se datorează neplăţii Primăriei, ci caracterului ciclic al RADET. Noi vara producem puţin şi vindem puţin, datoria urmând să fie plătită imediat cu începerea sezonului rece. Acelaşi lucru se întâmplă an de an", a spus Burghiu.



El a mai cerut ca plafonarea preţului la gaze să fie resimţită şi de bucureşteni, adăugând că preţul practicat de către ELCEN nu a fost modificat în concordanţă.



"Un al doilea lucru pe care aş vrea să vă rog este să avem asigurări că măsură foarte bună pe care guvernul a luat-o prin Ordonanţa 114, prin plafonarea preţului la gaze la 68 de lei, să fie resimţită de cei 1,5 milioane de bucureşteni care beneficiază de acest sistem. În momentul de faţă, ELCEN cumpără la preţul de 68, dar preţul de difuzare către noi nu este diminuat. Am primit asigurări de la ANRE şi sperăm ca în perioada imediat următoare această decizie să includă şi această diminuare", a mai spus el.



Burghiu a precizat că în decurs de şase luni, numărul de lucrători din cadrul RADET a fost crescut cu 100. El a atras atenţia asupra faptului că în 1990, regia avea 7.000 de angajaţi, iar acum are puţin peste 3.000. Totodată, a adăugat că au fost încheiate patru acorduri cadru pentru înlocuirea ţevilor, dar şi contracte în valoare de 150 de milioane lei pentru materiale şi reparaţii.



"Suntem gata cu caietul de sarcini şi în curând vom scoate la licitaţie un tronson de 202 kilometri pe fonduri europene", a spus el.



Primarul Gabriela Firea a precizat că în prezent atât angajaţii RADET şi ai companiei Termoenergetica lucrează "pentru a reabilita reţeaua de termoficare", în sensul înlocuirii conductelor vechi cu "ţeavă de bună calitate, modernă, care reduce foarte mult pierderile". Ea a dat asigurări că în momentul în care activitatea RADET va fi preluată de compania Termoenergetica, nu se vor face disponibilizări, iar salariile angajaţilor vor creşte.



"Sub nicio formă nu se pune problema ca angajaţii de la RADET să aibă cea mai mică emoţie că ar putea fi lăsaţi pe drumuri. (...) Nu, noi avem chiar nevoie să angajăm. Odată că se cresc salariile, se îmbunătăţesc condiţiile de muncă. Noi căutăm specialişti, pentru că, din păcate, regia fiind lăsată în urmă de toţi primarii care au fost până acum, într-adevăr nu a putut să crească salariile. Ceea ce nu este normal. Noi, chiar dacă am fost în situaţia respectivă din punct de vedere financiar, am reuşit cu un procent mic, dar e un bun început, să mai majorăm şi salariile angajaţilor de la RADET", a spus ea.