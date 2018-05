Radu Mazăre a cerut azil politic în Madagascar

Foto: Facebook

Avocatul lui Radu Mazăre a depus, joi, la Instanţa supremă, un document transmis de fostul primar al municipiului Constanţa prin care acesta solicită azil în Madagascar.



Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au luat în discuţie un nou termen în dosarul în care Radu Mazăre este judecat, alături de fratele său, Alexandru, ocazie cu care avocatul fostului edil a depus la instanţă un certificat de solicitare de azil, care ar atesta că acesta este azilant în Madagascar pe o perioadă de un an.



Tot la termenul de joi, instanţa a anunţat că a sosit răspunsul transmis de DNA privind implicarea SRI în dosar. În acest context, apărătorii au solicitat un nou termen pentru a studia răspunsul procurorilor anticorupţie.



Magistraţii au admis solicitarea avocaţilor, stabilind un nou termen pentru 7 iunie.



În aprilie 2016, fostul primar Radu Mazăre a fost trimis în judecată de DNA pentru luare de mită şi fals în declaraţii, în timp ce fratele său, Alexandru Mazăre, este acuzat de complicitate la luare de mită şi fals în declaraţii. De asemenea, Avraham Morgenstern este judecat pentru dare de mită.



Acuzaţiile au legătură cu programul de construire de locuinţe modulare grupate în campusul social "Henri Coandă", lansat în anul 2011 şi aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Constanţa.



"Pe fondul demarării acestui proiect, inculpatul Morgenstern Avraham, în calitate de reprezentant al unei societăţi comerciale, a dorit să îşi asigure câştigarea licitaţiei ce urma să fie organizată. Astfel, în cursul anului 2011, omul de afaceri i-a remis primarului municipiului Constanţa, Mazăre Radu Ştefan, suma totală de 175.000 de euro, pentru ca acesta să-i faciliteze câştigarea licitaţiei ce avea ca obiect contractul de construire a campusului social, în valoare de 40.964.030 lei fără TVA (circa 10 milioane de euro)", susţin procurorii.



Potrivit DNA, din suma totală de 175.000 de euro, 95.000 de euro au fost transferaţi către contul personal al primarului Mazăre şi 80.000 de euro către contul pus la dispoziţie de fratele său, Alexandru Mazăre, ambele deschise la o bancă din Israel. Banii, primiţi în mai multe tranşe, au urmat un circuit ascuns, prin intermediul unor conturi aparţinând unor societăţi off shore deschise la bănci din străinătate.



În schimbul acestor sume, Radu Mazăre a efectuat o serie de demersuri ce intrau în sarcina atribuţiilor sale de serviciu, respectiv iniţierea unor hotărâri de consiliu local prin care au fost aprobate diverse etape ale procedurii de achiziţie sau prin care a fost favorizată societatea comercială reprezentată de inculpatul Avraham Morgenstern.



Pe 30 decembrie, IGPR a anunţat că Radu Mazăre, care se afla sub control judiciar, nu s-a prezentat la Poliţia din Constanţa pentru semnarea graficului de prezenţă, fostul edil informându-l pe ofiţerul de caz că se află pe teritoriul statului Madagascar, unde face demersuri pentru a obţine azil politic.