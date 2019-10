Reacția neașteptată a unei bucureștence, după ce a fost hărțuită de un bărbat pe stradă: „N-am sunat la poliţie. M-am descurcat singură!”

Foto: Pixabay.com

O bucureșteancă a trăit clipe de panică pe o stradă când a fost urmărită de un bărbat. Femeia a avut o reacție incredibilă.

Incidentul a fost povestit de ea pe pagina sa de Facebook.

„Am intrat de vreo 30 de minute în casă şi încă tremur de nervi pentru că am trecut printr-o mizerie de situaţie fix acum 40 de minute. Am lucrat toată noaptea la ceva, la biroul avocatului care mă reprezintă. N-am crezut că ne ia atât, dar ne-a luat, s-a făcut târziu şi am agreat că stăm să terminăm. Ştiţi şi voi cum e să faci noapte albă când încerci să termini ceva. Ajung la bloc, dau o tură să văd dacă pot parca mai aproape, nu găsesc loc şi mă duc la vreo 3 străzi să o parchez. O iau pe jos, (bine că nu mi-am pus căştile!) dau să urc pe trotuarul care e prea sus pentru a putea fi parcată o maşină şi merg către casă. Văd un tip înalt cu o şapcă neagră de-aia de rapper că urcă înaintea mea şi se întoarce să se uite. Acum mnah, şi eu m-aş fi uitat în spate.. E târziu, eu calc apăsat, mi s-a părut o reacţie firească. Şi ce credeţi? N-apuc să urc bine trotuarul că ăla se desface la pantaloni şi dă să se p*şe acolo, la doi metri de mine, în faţa mea. Sau cel puţin asta credeam eu că intenţionează.. După cum bine mă ştiţi, mă apucă sindromul şi strig la el: „Bă, da' fix acum te-ai găsit să te p*şi şi fix aici în faţa mea? Stai dreacu' să trec, ţie chiar nu ţi-e ruşine?" Ce răspunde dobitocul? „Hai să-ţi arăt ceva!" Îmi zic în minte „ăsta-i dus, e din ăla care se masturbează pe stradă". Cobor de pe trotuar, o iau pe stradă, asta în timp ce-l apostrofam zdravăn. Vine după mine. O ia la fugă. Aveam în mână o gutuie pe care mi-o dăduse cineva zilele trecute şi o uitasem în maşină. Acum când am coborât şi mi-am luat ghiozdanul de pe bancheta din spate, am zărit şi gutuia şi am luat-o cu mine. N-am pus-o în ghiozdan, am ţinut-o în mână. În cealaltă aveam telefonul. Vine ăsta alergând şi-mi zicea „Stai, mă, să-ţi arăt ceva, hai stai, unde te grăbeşti?" Se apropie, ajunge la lumină şi-l văd bine. Era cam de vârstă cu mine, îmbrăcat bine, părea normal. Îi zic „dacă îndrăzneşti să te apropii, te bat de te c*ci pe tine!" Pe un ton din ăla din care se înţelegea că vorbesc serios. A început să râdă şi a dat să vină spre mine. Bă, când i-am f***t o gutuie din aia în meclă, i-a sărit şi şapca din cap. (….) Nu, n-am sunat la poliţie. Ce să facă? Să-mi spună că dacă nu m-a f***t, nu se pune? M-am descurcat singură! Fetelor, aveţi grijă de voi!”, arată Angi Şerban în postare.