Regina Elisabeta s-a ascuns în tufiș din cauza soților Ceaușescu: ”A fost prima și singura dată în viața ei când a făcut asta!”

Dezvăluirea a fost făcută de jurnalistul Robert Hardman în documentarul „Inside the Crowd. Secrets of the Royals“, difuzat pe 21 mai, de ITV.

În 1978, Nicolae Ceauşescu şi soţia sa Elena au fost invitaţi în Marea Britanie de guvernul Laburist condus de James Callaghan pentru o vizită de stat de patru zile, scrie adevarul.ro.

„Vizita ar fi putut fi anulată din punct de vedere tehnic, dar repercusiunile politice ar fi fost enorme“, a explicat fostul ministru David Owen , în cursul documentarului.

Regina a ieşit cu câinii la plimbare şi când a văzut că soţii Ceauşescu se îndreaptă spre ea a decis să se ascundă. „Chiar nu aveam chef să le vorbesc“, ar fi spus Elisabeta a II-a.

„S-a gândit că nu poate face faţă să vorbească cu ei, aşa că pentru prima şi singura dată în viaţa ei, s-a ascuns într-un tufiş din grădinile Palatului pentru a-i evita pe oaspeţii săi“, a mărturisit Hardman.