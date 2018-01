Revelionul comunist vs Revelionul capitalist. Medicul Monica Pop, dezvăluiri inedite. Cum a ajuns în portbagajul unei mașini

Cum arăta Revelionul comunist în comparație cu Revelionul capitalist? Medicul Monica Pop a dezvăluit în emisiunea „Ediție specială” că nu era nicio diferență și că lumea petrecea la fel de bine ca și astăzi.

„Crăciunul se petrece cu familia, Revelionul cu prietenii. Mie nu mi se pare o schimbare în atitudine. Eram studentă, era o distracție pe vremea aia. Nu mi se pare schimbat comportamentul tinerilor. Bine, azi stau cu ochii în telefon. Asta și la teatru. E un lucru urât.

Da, am o fiica de 30 de ani și am fost într-un grup de prieteni. A fost foarte plăcut, au dansat toți. În acest punct de vedere nu este o diferență foarte mare. Cine își permite să meargă la un local, doamnele își pregăteau toalete și înainte. Poate mai mult. O persoana neîmbrăcată elegant nu-și dă onoarea ei la o asemenea petrecere. A fost la Ateneu Concertul medicilor, au venit niște tineri rezidenți așa de frumos îmbrăcați. Unii da, unii nu. Mie mi se pare normal să dai onoare artiștilor”, a declarat medicul.

Monica Pop și-a amintit și o întâmplare inedită: „Îmi aduc aminte de niște distracții, au fost și vacanțe, am făcut tot felul de petreceri. Am fost în satul unei colege și pentru că nu aveam loc am stat în portbagaj cu o pernă. Vorbeam de acolo cu fetele. Când am ajuns la Călinești, a deschis portbagajul, am rămas în picioare făcând tot felul de lucruri. Distracțiile erau adevărate și frumoase”, a mai spus medicul.