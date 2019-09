ROBOR la trei luni urcă din nou. La cât a ajuns

Foto: Pixabay.com

ROBOR la trei luni. Indicele ROBOR la 3 luni a urcat marţi, la 3,07% pe an, de la 3,06%, cotaţia anunţată cu o zi în urmă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).



ROBOR la trei luni. La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99%, iar în aceeaşi zi a anului trecut se situa la 3,14% pe an.