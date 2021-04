Un român a fost declarat erou în Italia, după ce a salvat doi copii de la înec

Prima oară s-a întâmplat în 2010 când Sorin Ursuţ, aflat la pescuit, a sărit în apă ca să salveze o fetiță luată de curenți.

„M-am aruncat în apă imediat ce am văzut că fetița a căzut, singurul meu gând era să ajung la ea și să o salvez. Am văzut-o cum dădea din mâini și cum a dispărut sub apă”, a povestit bărbatul presei locale.

Pe tatăl copilului, care încercase și el să-şi salveze fiica, nu l-a mai putut scoate la suprafață. În 2020 incidentul s-a repretat aproape la fel. Şi de aceasta dată românul a reuşit să salveze o fetiţă de aproape 9 ani şi pe tatăl acesteia.

Datorită gesturilor sale de curaj şi umanitate, Sorin Ursuț a fost numit de autorități „îngerul râului Adda” şi premiat cu Airone d’oro, distincție oferită de Primăria din Cornate cetățenilor cu merite deosebite în comunitate, notează presa locală.

„Nu sunt un erou, cred că oricine în locul meu ar fi făcut la fel”, sunt cuvintele românului, devenit cetățean model în localitatea italiană Cornate d’Adda în care trăiește de 20 de ani.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal