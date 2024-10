Românii consumă fructe și legume din import pline de pesticide: „Pot produce si anumite forme de cancer”

40% dintre fructele consumate sunt aduse din import și sunt tratate cu substanțe periculoase / FOTO: Getty Images

România mănâncă tot mai mult din import. 40% dintre fructele consumate și 30% dintre legume sunt aduse din alte țări, însă unele sunt tratate cu substanțe periculoase pentru consum. Anul acesta, inspectorii de la ANSVSA au descoperit 38 loturi de fructe și legume cu pesticide peste limite, cele mai multe cu proveniență din Turcia și Egipt. În realitate, ar putea fi mai multe, pentru că, deși importăm milioane de tone, testăm puțin peste 1.000 de produse anual.

Roșii, ardei, morcovi, porotocale, mandarine și nectarine aduse din Turcia și Egipt, mere din Polonia și Ucraina, dar și salată din Serbia. Toate acestea au fost descoperite de inspectorii ANSVSA cu pesticide peste limite în urma controalelor din vămi. În total, 38 de LOTURI DE fructe și legume cu susbtanțe periculoase, cu 26% mai multe decât anul trecut.

Numărul lor ar putea fi însă mult mai mare, pentru că, în continuare, testele făcute sunt puține în comparație cu cantitățile care vin din afară.

Anul acesta, ANSVSA a retras de la raft 197 de tone de fructe și legume

În primele 9 luni ale acestui an, Autoritatea pentru Siguranța Alimentelor a testat doar 1.377 de fructe și legume aduse din afara țării pentru a vedea dacă acestea conțin pesticide peste limite. Asta în contextul în care importurile cresc de la un an la altul. Doar în prima jumătate a acestui an, România a adus fructe din alte țări în valoare de 26 de milioane de euro.

„Autoritatea testează cât are menirea să testeze, însă importatorii testează mult prea puțin. Își asumă riscuri și împart riscurile cu consumatorul final”, a declarat Alexandru Ciric - director Institutul de Cercetare Alimentară.

Așa se face că multe produse ajung direct la raft, fără ca cineva să știe cât de sigure sunt pentru consum. Ulterior se fac controale și se retrag cantități uriașe de la comercializare. În 2023, ANSVSA a retras de la raft 220 de tone de fructe și legume, iar anul acesta 197 de tone, după ce a descoperit că produsele conțineau substanțe periculoase pentru consum.

Acum, odată cu începerea sezonului rece, magazinele sunt umplute cu produse din import.

„Urmează o perioadă în care ne așteptăm ca volumele de produse alimentare de origine non-animală, legume și fructe, să crească la nivel național. Acesta este motivul pentru care vom efectua controale întărite”, a declarat Ioan Oleleu - vicepreșdinte ANSVSA.

Medicii atarg atenția că efectele consumului de produse cu pesticide se va vedea în timp.

„Pot produce si anumite forme de cancer, cum ar fi cancer de sân, de prostată, de ovare. De asemenea, au fost studii care au indicat că pesticidele pot crește incidența unor leucemii”, a declarat Radu Țincu - medic toxicolog.

În momentul de faţă, 40% dintre fructele consumate de români vin din import, iar 30% dintre legume provin tot din import.