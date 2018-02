Scandal la Primăria Iași. Cosette Chichirău a intrat cu forța în biroul lui Mihai Chirica

foto: Facebook/ Cosette Chichirău

Deputatul Cosette Chichirău este din nou în centrul unui scandal. Supărată că nu a obținut un sediu pentru organizația sa, deputata USR a intrat cu forța în biroul primarulului din Iași, Mihai Chirica.

Deși inițial nu a fost lăsată să intre, politicianul a reușit să ajungă la el și l-a rugat să iasă în stradă să le vorbească membrilor USR.

Înainte să intre în sediul primăriei, Chichirău și-a chemat colegii de partid și au ținut ședința în fața primăriei Iași.

”De un an de zile am solicitat un sediu pentru filiala locală USR și nu ni s-a acordat. Am cerut și o audiență, dar nu a acordat-o. Nu a vrut nici măcar atât și nu este normal. Eu am fost foarte politicoasă, nu a fost vorba de un scandal sau o forțare.”, a declarat Cosette Chichirău pentru Antena 3.