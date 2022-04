Coşul de cumpărături al românilor s-a scumpit cu 6 lei, în doar două săptămâni. Analist: "Vârful scumpirilor va fi atins în luna iunie"

În două săptămâni produsele de bază din coşul de cumpărături s-au scumpit semnificativ. Cel mai mult au crescut preţurile la legume. În ultimele 14 zile, preţul unui kilogram de roşii a crescut cu 3 lei, iar iureşul scumpirilor va continua, spun specialiştii.

"Am terminat de facut cumparaturile. Am pus in cos 7 produse printre care ulei, apa, malai, dar si legume cum ar fi rosii, salata, dovlecei si ardei kapia. In total pe aceste produse am platit 56 de lei. In urma cu doua saptamani plateam 49 de lei." O scumpire de 6 lei, adică 15% din valoarea coşului de cumpărături!

Kilogramul de ardei Kapia s-a scumpit cu 3 lei. Roşiile cu 2 lei, iar salata verde cu 1 leu şi 50 de bani. Iar pentru un litru de ulei am se plăteşte cu 11 bani mai mult.

Oamenii spun că nu au încotro şi se vor obişnui: "luam mai putin, in cantitati mai mici".

Preţurile alimentelor continuă să crească pe măsură ce carburanţii, energia electrică şi îngrăşămintele se scumpesc la nivel internaţional.

"Mare parte din produsele alimentare pe care noi le cumpărăm din magazine vin din import. 2022 va aduce un vârf al scumpirilor la alimente cum nu s-a văzut în ultimii 20 de ani.

Scumpirile vor atinge un maxim istoric în luna iunie, atunci când Banca Naţională ne anunţă că vom avea o inflatie de 11.28%.", susţine analistul economic Adrian Negrescu.

Şi carnea de pui s-a scumpit.

În februrie un kilogram de pulpe de pui costa 13 lei şi 99 de bani. Astăzi costă 15 lei şi 40 de bani. Iar un kilogram de pe piept de pui s-a scumpit cu 2 lei în aceeşi perioadă de timp.

Românii au remarcat scumpiri şi la carnea de porc.

Pentru a ajuta populația să facă față scumpirilor Guvernul ia în calcul să acorde vouchere în valoare de 50 de euro la fiecare două luni pentru românii cu venituri mici. Voucherele ar urma să fie folosite la cumpărarea alimentelor de bază. Executivul ia în calcul și majorarea valorii tichetelor de masă la 30 de lei.