Se deschide un nou centru pentru pașapoarte. Carmen Dan: „Deja am văzut o relaxare a presiunii la ghișee”

Un nou sediu pentru Serviciul de eliberare a paşapoartelor va funcţiona, începând de luni, în mall-ul ParkLake din Sectorul 3 al Capitalei, urmând să fie relocate sediile din Şoseaua Pipera şi din Piaţa Amzei.

„Deja am văzut o relaxare a presiunii la ghișee după ce am deschis sediul din mall, sediu care este ultramodern, dotat cu 14 ghișee în care se procesează cererile de eliberare și în 4 ghișee unde se eliberează pașapoartele. Oamenii au înțeles și acea campanie pe care am desfășurat-o și-a atins scopul. Avem și ghișee de trezorerie, deci oamenii nu trebuie să iasă din mall pentru a-și plăti taxele”, a spus ministrul de Interne, Carmen Dan.