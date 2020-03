Șeful DSP Arad își bate joc de medici: Nu gândești! Asta e ținută și morală pentru un chirurg?

31 Mar 2020 • 16:36

Antena 3

Şcene şocante la Direcţia de Sănătate Publică Arad. Constantin Cătană, directorul DSP, ţipa şi vorbeşte pe un ton nepotrivit folosind un limbaj suburban in faţa personalului medical care trebuie să plece in Vama Nădlac pentru trierea celor care trec vama in România.