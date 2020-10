Sindicatul ANAF denunţă haosul creat în sistem de telemuncă. Informatizarea e deficitară, serverele cedează, personalul e insuficient

SindFISC atrage atenţia încă de la început că procentul 30% muncă la birou şi 70% muncă de acasă şi teren este greu de atins în condiţiile nivelului actual de informatizare al ANAF, greoi, cu servere care cedează greu şi periferice incompatibile muncii la distanţă.

Sindicaliştii sunt nemulţumiţi şi de faptul că, în ciuda faptului că munca de acasă le încarcă factura de utilităţi, salarizarea le-a fost redusă prin suspendarea plăţii sporurilor

"Subliniem faptul ca, in toate situatiile in care personalul isi desfasoara munca la domiciliu, veniturile salariale au fost diminuate, prin suspendarea platii sporului pentru conditii vatamatoare, imposibilitatea decontarii contravalorii unor cheltuieli ocazionate de deplasari in interes de serviciu, precum si cresterea costurilor de la domiciliu cu utilitatile, asigurarea resurselor tehnice pentru desfasurarea muncii, care cad in sarcina functionarilor (laptop, imprimanta, etc.)", se arată în comunicatul transmis de Sindicatul National Finante Publice.

"Personalul, îmbatranit, amorf, lipsit de speranţă"

Nu numai partea tehnică a ANAF este deficitară, ci şi cea legată de personal.

"Politica de resurse umane din ultimii ani a fost defectuoasa, anumite decizii au avut un impact major, respectiv blocarea concursurilor de recrutare si imposibilitatea intineririi personalului, au făcut ca astazi personalul institutiei sa fie catalogat ca fiind unul imbatranit, amorf, lipsit de speranța in accedere profesionala. De asemenea, resursa umana disponibila este neuniform repartizata, raportat la necesitățile institutionale teritoriale", susţin sindicaliştii.

Mai mult decât atât, divizii ca antifrauda fiscală, inspecţia fiscală ori executare silită sunt în imposibilitatea de a angaja noi cadre, fiind copleşite de volumul de muncă existent.

Peste toate acestea se suprapune şi haosul de interpretare a regulamentului privind telemunca, la nivelul conducerii structurilor teritoriale.

"Astfel, in unele cazuri, nu s-a tinut seama de specificul sarcinilor, in aplicarea procentelor de 30% si respectiv 70%, in organizarea activitatii, singura certitudine fiind economia rezultata din neplata sporurilor pentru functionarii aflati in munca la domiciliu", se mai arată în comunicat.

ANAF prosperă, angajaţii disperă

În timp ce angajatorul inregistreaza unele economii, prin diminuarea cheltuielilor cu spatiile (intreținere, servicii de curățenie, mentenanță, protecția muncii, etc.), functionarul incarca suplimentar bugetul cheltuielilor familiale.

In aceasta situatie, SindFISC solicita celor responsabili, ca la elaborarea noului buget sa se asigure resursele necesare, astfel incat, activitatea institutionala sa fie corect finanțată, fiind posibila compensarea unei părți din aceste cheltuieli transferate de catre institutie in sarcina angajatilor, ca și masura reparatorie oferita celor care iși dau acordul pentru munca la domiciliu.

Avand în vedere ca munca la domiciliu, probabil va continua o perioada indelungata, solicitam angajatorilor, atat la nivel central, cat si teritorial, sa o promoveze acolo unde specificul activității permite posibilitatea desfasurarii acesteia, insa in parteneriat cu functionarul, a mai transmis sindicatul.