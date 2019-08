Singura filmare cu soția lui Gheorghe Dincă. Ce secret murdar ascunde familia criminalului din Caracal

Antena 3 a prezentat singura filmare cu soția lui Gheorghe Dincă. Imaginile sunt surprinse chiar în primele zile ale anchetei. Soția lui Gheorghe Dincă a refuzat cu desăvrșire să aibă vreun dialog cu jurnaliștii.

Minciunile familiei lui Gheorghe Dincă

1. La prima audiere a procurorilor, potrivit declaraţiei avocatului lui Gheorghe Dincă, Bogdan Alexandru, soţia lui Dincă a spus că soţul său nu a fost niciodată violent, că avea relaţii foarte bune cu acesta, că vorbeau zilnic la telefon şi a fosr surprinsă de acuzaţiile care i se aduce lui Gheorghe Dincă.

La cea de-a doua audiere, soţia lui Gheorghe Dincă a povestit cum Gheorghe Dincă a lovit-o peste faţă din cauza unui conflict domestic şi că a închis-o în afara casei.

2. Fiica lui Gheorghe Dincă, Daniela Dincă, a declarat pentru Antena 3 în data de 2 august 2019 că: "Ultima dată când eu mi-am văzut tatăl a fost anul trecut, înainte de Paşte, la înmormântarea bunicii mele." În data de 23 august 2019, Daniela Dincă spune în faţa procurorilor DIICOT că "În ziua de 24.07.2019, am venit în Caracal și am trecut prin fața porții tatălui meu, însă nu am oprit. Împreună cu mine erau sora mea, Dincă Daniela, și o colegă de seviciu din Arad. Fac precizarea că pe 24.07.2019, orele 10, când am trecut prin fața porții tatălui meu, am văzut două persoane ieșind din curtea acestuia, doi vecini despre care știu că se numesc Vică şi Fane"

3. Deşi spune că nu a oprit să-şi vadă tatăl în data de 24 iulie 2019, Daniela Dincă nu explică de ce a ales o rută ocolitoare pentru a ajunge la Dăbuleni, şi nu o rută directă.