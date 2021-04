O soacră din Vaslui a plătit un asasin cu 6.000 de lei ca să-i spânzure ginerele în pădure

Femeia, în vârstă de 28 de ani și mama acesteia în vârstă de 73 de ani, din localitatea vasluiană Măscurei, comuna Pogana, au fost reținute de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, după ce bărbatul pe care l-au tocmit să-l omoare pe soțul tinerei le-a denunțat.

Asasinul le-a denunțat pe cele două femei

Planul a fost dat însă peste cap chiar de asasin care le-a povestit polițiștilor intenția celor două femei. În urma crimei, ucigașul urma să primească 6.000 de lei. Motivul celor două femei ar fi fost cele două case construite de soțul femeii care erau înregistrate pe numele lui.

Potrivit acestuia, soacra bărbatului a cumpărat o funie de la magazinul din sat, iar potrivit planului stabilit alături de fiică, ar fi trebuit să-l spânzure pe soțul femeii, într-o pădure din apropiere, astfel încât totul să pară o sinucidere.

Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Vaslui au intrat pe fir

Presupusul asasin a venit joi la domiciliul celor două femei, însoțit de un ofițer sub acoperire, spunându-le că are nevoie de ajutor pentru a pune planul în aplicare. Cele două femei au fost prinse în flagrant de polițiști, fiind reținute pentru 24 de ore.

Soțul e șocat: "Nu mă așteptam să mă vrea mort”

Bărbatul în vârstă de 38 de ani s-a declarat șocat de intenția soției sale cu care are 3 copii şi 12 ani de căsnicie.

„Am avut o viață cu ea cat de cat, eu am ținut la ea. Am iubit-o. Am 2 fete şi un băiat. A fost iubire. Nu îmi dau cu seama. Nu am știut nimic. Bani îi aduceam în casă. I-am iertat multe pentru copii, dar nu mă așteptam să vrea să mă vadă mort.

Soacrei mele i-am făcut casă mare lângă noi, eu am muncit cu mâinile mele la casa ei. Se mai băga între noi. Dar cum să plătească ele un om să mă spânzure?! Ce sa fac?! Duc viata înainte, cresc copiii. Îi mulțumesc omului ăstuia că a anunțat Poliția, a declarat soțul femeii.

„Nu credeam ca se ajunge în halul asta”

Incredibil! Nu am crezut niciodată, a jucat un rol atât de bine. Felicitări pentru el ca nu a vrut să îl omoare, că are 3 copii. Pentru 60 milioane să își pună iar carnea in saramura. Tot se descoperea. Nu credeam că se ajunge în halul asta. El a fost foarte bun, a mai băut, dar banul îl aducea în casă", a mai spus o cunoștință a bărbatului.

Un procuror din cadrul parchetului de pe lângă tribunalul Vaslui a preluat ancheta. Se fac cercetări pentru instigare la omor.

